В том числе и на территории Беларуси: шесть учений пройдёт в 2019 году в формате ОДКБ

Новости Беларуси. Шесть учений пройдет в 2019 году в формате Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадками для маневров станут четыре государства, в том числе Беларусь.

Лишь по предварительным расчетам, численность привлекаемых сил составит около 12 тысяч человек. Первые тренировки, посвященные борьбе с незаконным оборотом наркотиков, пройдут в Кыргызстане в августе. Основные мероприятия совместной подготовки планируется провести осенью на территории Беларуси, России и Таджикистана. Впервые в этом формате состоится учение «Эшелон».