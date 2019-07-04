«Будем давать рекомендации для каждого человека». Лабораторию функционального питания открыли в Беларуси

Новости Беларуси. Расширять экспортную географию продуктов питания и увеличивать продовольственную безопасность. 3 июля открыли научно-исследовательскую лабораторию функционального питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она входит в структуру Академии наук Беларуси.

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси: Подбор для каждого человека своей рецептуры питания, мне кажется, очень перспективное направление. Эти технологии в производстве продуктов питания – это настоящее и очень серьезное будущее.

Зенон Ловкис, генеральный директор научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию:

Это шаг вперед с целью повышения уровня жизни населения и долголетия за счет не лечения – за счет продуктов питания. То есть мы хотим – по опыту зарубежных стран – для желающих, кто хочет сбалансировать свой рацион питания, мы будем проводить наружную проверку. Мы будем давать рекомендации для каждого человека, клиента, который обратился к нам с этим вопросом.

Функциональные продукты питания – это новое направление. Они улучшают здоровье и снижают риск развития заболеваний.