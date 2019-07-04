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«Будем давать рекомендации для каждого человека». Лабораторию функционального питания открыли в Беларуси

04 июля 2019 16:53
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Новости Беларуси. Расширять экспортную географию продуктов питания и увеличивать продовольственную безопасность. 3 июля открыли научно-исследовательскую лабораторию функционального питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она входит в структуру Академии наук Беларуси.

«Будем давать рекомендации для каждого человека». Лабораторию функционального питания открыли в Беларуси-1

«Будем давать рекомендации для каждого человека». Лабораторию функционального питания открыли в Беларуси-3

«Будем давать рекомендации для каждого человека». Лабораторию функционального питания открыли в Беларуси-5

Сегодня отмечают рост заболеваний, связанных с нарушением питания. Поэтому главная задача специалистов лаборатории – профилактика таких болезней и создание новых видов продуктов.

«Будем давать рекомендации для каждого человека». Лабораторию функционального питания открыли в Беларуси-8

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Подбор для каждого человека своей рецептуры питания, мне кажется, очень перспективное направление. Эти технологии в производстве продуктов питания – это настоящее и очень серьезное будущее.

«Будем давать рекомендации для каждого человека». Лабораторию функционального питания открыли в Беларуси-11

Зенон Ловкис, генеральный директор научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию:
Это шаг вперед с целью повышения уровня жизни населения и долголетия за счет не лечения – за счет продуктов питания. То есть мы хотим – по опыту зарубежных стран – для желающих, кто хочет сбалансировать свой рацион питания, мы будем проводить наружную проверку. Мы будем давать рекомендации для каждого человека, клиента, который обратился к нам с этим вопросом.

Функциональные продукты питания – это новое направление. Они улучшают здоровье и снижают риск развития заболеваний.

«Будем давать рекомендации для каждого человека». Лабораторию функционального питания открыли в Беларуси-14

«Будем давать рекомендации для каждого человека». Лабораторию функционального питания открыли в Беларуси-16

«Будем давать рекомендации для каждого человека». Лабораторию функционального питания открыли в Беларуси-18

«Будем давать рекомендации для каждого человека». Лабораторию функционального питания открыли в Беларуси-20

# Здоровое питание # общество # Александр Турчин # Зенон Ловкис # Фотофакт

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