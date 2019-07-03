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Как Беларусь отмечала День Независимости. Показываем в трёх минутах

03 июля 2019 19:48
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Новости Беларуси. День Независимости объединил миллионы белорусов. В каждом уголке страны была своя оригинальная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как Беларусь отмечала День Независимости. Показываем в трёх минутах-1

К примеру, в Гродно – спортивные батлы и прыжки парашютистов. Пламя Победы – в Витебске, военно-полевой кинотеатр – в Могилёве.

Самые яркие события праздничного дня в видеоматериале.

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

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