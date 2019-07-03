Парад 3 июля 2019 года. Рассказываем про лучшие моменты

Новости Беларуси. У стелы «Минск – город-герой» работает съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ. На прямую связь со студией вышла корреспондент Юлия Бешанова.

Юлия Бешанова, СТВ:

Все, что здесь происходило, можно описать одним словом – это было грандиозно. Не смотря на то, что парад впервые за долгие годы прошел без солнечного света, но искусственное освещение только добавило ему ярких красок.

В городе установили огромные экраны, на которые транслировалось все торжество.