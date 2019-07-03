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Парад 3 июля 2019 года. Рассказываем про лучшие моменты

03 июля 2019 20:38
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Новости Беларуси. У стелы «Минск – город-герой» работает съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ. На прямую связь со студией вышла корреспондент Юлия Бешанова.

Юлия Бешанова, СТВ:
Все, что здесь происходило, можно описать одним словом – это было грандиозно. Не смотря на то, что парад впервые за долгие годы прошел без солнечного света, но искусственное освещение только добавило ему ярких красок.

В городе установили огромные экраны, на которые транслировалось все торжество.

Подробности в видеоматериале.

Парад 3 июля 2019 года. Рассказываем про лучшие моменты-1

Парад 3 июля 2019 года. Рассказываем про лучшие моменты-3

Парад 3 июля 2019 года. Рассказываем про лучшие моменты-5

Парад 3 июля 2019 года. Рассказываем про лучшие моменты-7

Парад 3 июля 2019 года. Рассказываем про лучшие моменты-9

Парад 3 июля 2019 года. Рассказываем про лучшие моменты-11

Парад 3 июля 2019 года. Рассказываем про лучшие моменты-13

Парад 3 июля 2019 года. Рассказываем про лучшие моменты-15

Парад 3 июля 2019 года. Рассказываем про лучшие моменты-17

Парад 3 июля 2019 года. Рассказываем про лучшие моменты-19

# Беларусь помнит # общество # Юлия Бешанова # Фотофакт

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