Новости Беларуси. Беларусь отметила главный государственный праздник – День Независимости. Торжества прошли по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске состоялся масштабный парад, в котором участвовали более 3000 военных и свыше 280 единиц боевой техники. Высший пилотаж показал в небе белорусский воздушный эшелон. Кульминацией праздника стала традиционная акция «Споем гимн вместе» и красочный салют.