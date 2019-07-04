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Беларусь отметила главный государственный праздник – День Независимости

04 июля 2019 07:04
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Новости Беларуси. Беларусь отметила главный государственный праздник – День Независимости. Торжества прошли по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь отметила главный государственный праздник – День Независимости-1

В Минске состоялся масштабный парад, в котором участвовали более 3000 военных и свыше 280 единиц боевой техники. Высший пилотаж показал в небе белорусский воздушный эшелон. Кульминацией праздника стала традиционная акция «Споем гимн вместе» и красочный салют.

Беларусь отметила главный государственный праздник – День Независимости-4

О том, как это было, смотрите в видеоматериале Евгения Пустового.

# Беларусь помнит # общество # Евгений Пустовой # Фотофакт

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