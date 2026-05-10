Запрет на посещение лесов действует в 12 районах страны

В Беларуси запрет на посещение лесов действует в 12 районах. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства Беларуси.

По данным интерактивной карты Минлесхоза, ограничения введены в 11 районах Гомельской области и Мядельском районе Минской области. Частичные ограничения также действуют в Ельском и Наровлянском районах Гомельской области. В остальных районах леса открыты для посещения.

Такие меры вводят в пожароопасный сезон для предотвращения лесных пожаров и обеспечения безопасности. Решение принимают местные власти с учетом погодных условий – жары, отсутствия осадков и сильного ветра.

Интерактивная карта Минлесхоза обновляется в зависимости от ситуации и погоды.

Фото: pixabay