МВД: ЧС и происшествий в День Победы не допущено

Во время мероприятий ко Дню Победы по всей Беларуси происшествий и чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск продолжают работать в усиленном режиме, уделяя особое внимание общественной, имущественной и дорожной безопасности.

В ведомстве отметили, что ситуация остается под контролем, а задачи по обеспечению порядка выполнены. Также в ведомстве поблагодарили граждан за соблюдение правил и понимание.

Фото: Министерство внутренних дел