МВД: ЧС и происшествий в День Победы не допущено

Во время мероприятий ко Дню Победы по всей Беларуси происшествий и чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.
Сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск продолжают работать в усиленном режиме, уделяя особое внимание общественной, имущественной и дорожной безопасности.
В ведомстве отметили, что ситуация остается под контролем, а задачи по обеспечению порядка выполнены. Также в ведомстве поблагодарили граждан за соблюдение правил и понимание.
Фото: Министерство внутренних дел