Прямой эфир

МВД: ЧС и происшествий в День Победы не допущено

10 мая 2026 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
МВД: ЧС и происшествий в День Победы не допущено-0

Во время мероприятий ко Дню Победы по всей Беларуси происшествий и чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск продолжают работать в усиленном режиме, уделяя особое внимание общественной, имущественной и дорожной безопасности.

В ведомстве отметили, что ситуация остается под контролем, а задачи по обеспечению порядка выполнены. Также в ведомстве поблагодарили граждан за соблюдение правил и понимание.

Фото: Министерство внутренних дел

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
Запрет на посещение лесов действует в 12 районах страны
10 мая 2026 13:27

Запрет на посещение лесов действует в 12 районах страны

Эталонное звучание! Как оркестр почетного караула создает главную мелодию страны
10 мая 2026 11:03

Эталонное звучание! Как оркестр почетного караула создает главную мелодию страны

Реконструкцию Берлинской операции провели на «Линии Сталина»
10 мая 2026 10:58

Реконструкцию Берлинской операции провели на «Линии Сталина»

На площади Государственного флага в Минске состоялся торжественный ритуал чествования госсимволов Беларуси
10 мая 2026 10:54

На площади Государственного флага в Минске состоялся торжественный ритуал чествования госсимволов Беларуси

В День Государственных символов в Гродно состоялась масштабная патриотическая акция
10 мая 2026 10:46

В День Государственных символов в Гродно состоялась масштабная патриотическая акция

Белоруска дала пощечину немцу и показала отношение всех белорусских женщин к оккупации – история
10 мая 2026 09:32

Белоруска дала пощечину немцу и показала отношение всех белорусских женщин к оккупации – история

Домашние задания, уроки и родительские собрания – как работали лесные школы во время войны
10 мая 2026 08:21

Домашние задания, уроки и родительские собрания – как работали лесные школы во время войны

Пришел за компанию – попал на радио! Вадим Шепет о творческом пути и качествах ведущего
10 мая 2026 07:56

Пришел за компанию – попал на радио! Вадим Шепет о творческом пути и качествах ведущего

По всей Беларуси пройдут ритуалы чествования государственных символов
10 мая 2026 07:55

По всей Беларуси пройдут ритуалы чествования государственных символов

Беларусь ярко и масштабно отпраздновала День Победы
10 мая 2026 07:40

Беларусь ярко и масштабно отпраздновала День Победы

Шепет: проект «Радио Победа» – это искренний порыв, патриотизм «по указке» делать очень сложно
10 мая 2026 07:35

Шепет: проект «Радио Победа» – это искренний порыв, патриотизм «по указке» делать очень сложно

Лукашенко: абраная народам трыяда дзяржаўных сімвалаў стала неад'емнай часткай нашай паўсядзённасці
10 мая 2026 07:33

Лукашенко: абраная народам трыяда дзяржаўных сімвалаў стала неад'емнай часткай нашай паўсядзённасці