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Военный парад на 9 Мая в Минске. Смотреть онлайн

09 мая 2020 07:09
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Новости Беларуси. 9 Мая Беларусь встречает праздник Великой Победы.   

В Минске состоится военный парад у стелы «Минск – город-герой».    

Начало парада, посвященного 75-летию Победы, запланировано на 11:00.       

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В нем планируется участие более трех тысяч военнослужащих и 185 единиц техники. Право идти первым – у легендарного танка Т-34.  За ним – мощные бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня. Современные образцы вооружения. В том числе и произведенные на белорусских предприятиях.     

В авиационной части парада зрители увидят 42 воздушных судна.      

Прямую трансляцию парада смотрите на YouTube-канале СТВ. Ссылка на трансляцию здесь.        

# Великая Отечественная война # общество

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