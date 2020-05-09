Военный парад на 9 Мая в Минске. Смотреть онлайн

Новости Беларуси. 9 Мая Беларусь встречает праздник Великой Победы.

В Минске состоится военный парад у стелы «Минск – город-герой».

Начало парада, посвященного 75-летию Победы, запланировано на 11:00.

Салют на 9 Мая в Минске: во сколько смотреть?

В нем планируется участие более трех тысяч военнослужащих и 185 единиц техники. Право идти первым – у легендарного танка Т-34. За ним – мощные бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня. Современные образцы вооружения. В том числе и произведенные на белорусских предприятиях.

В авиационной части парада зрители увидят 42 воздушных судна.