Свою жизнь без печки не представляют. Рассказываем, как правильно её топить

Новости Беларуси. Как городским жителям невозможно представить свой быт без отопления и газа, так в деревне – без печки никуда. Издавна она считалась душой дома. Печка кормила, согревала, лечила, заменяла баню и даже предсказывала погоду. Сейчас печь отыщешь не в каждом деревенском доме. Но большинство сельчан не спешит отказываться от печного отопления. Во-первых, это тепло, которое не зависит от электричества, во-вторых, неповторимый колорит и уют в доме, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Хорошие хозяйки свою кормилицу холят и лелеют. Чтобы печка служила долго и верно, за ней нужен особый уход. Есть и свои премудрости, например, как в первый раз растапливать печь после летней паузы. Нельзя допускать и беспечность. Иначе использование печи легко может обернуться несчастьем. Потому с наступлением холодов спасатели традиционно идут по деревням в деревнях и частному сектору, чтобы профессиональным взглядом оценить состояние печей. Первым делом заботятся о пожилых людях.

Евгений Кулаго, начальник Червенского РОЧС:

В принципе мы наблюдаем печку в хорошем состоянии, здесь все, что требуется, согласно правилам пожарной безопасности, имеется притопочный лист на горючем полу, топочные дверцы все находятся в исправном состоянии, корпус печи – видимых трещин, сквозных отверстий не имеет, имеются противопожарные отступки, соблюдена противопожарная разделка. Поэтому эта печка будет работать и служить хозяевам своим долго.

Евдокия Меркурьевна из Червеня жизнь без печки не представляет. Одна в доме для обогрева, вторая для готовки. Правда, топить самой уже сложно. Помогает социальный работник.

Евгений Кулаго:

Посмотрел я вашу печку, она в принципе в хорошем состоянии у вас. Хотел бы только напомнить об элементарных правилах при топке печи, соблюдайте осторожность и аккуратность, когда открываете топочную дверцу, ни в коем случае не разжигайте какими-то легковоспламеняющимися горючими жидкостями, завершать топку не позднее, чем за три часа перед отходом вашим ко сну. Соответственно, не топить печку, не оставлять ее топящейся без вашего присмотра. Вот эти элементарные правила на 90 % всегда предотвращают возникновение какого-либо загорания.

Печку Евдокии Меркурьевне пришлось обновить два года назад. Чтобы сэкономить, сложить новую печь бабушка планировала из старого кирпича. Однако небезопасно это. Деньги на новую печку соцслужба помогла найти в бюджете. В итоге хозяйка радуется, тепло в доме долго держится. Евгений Кулаго:

Зимой тепло у вас дома?

Евдокия Левкина, жительница Червеня:

Да, печь очень греет. И топлива мало надо. Я через день топлю ее. Была старенькая. Начала дымить, ее надо было выбрасывать. Топить уже было опасно, дым назад валил. Спасибо Алексеевне за помощь, нашла людей.

Центр помог, немного компенсировали бабушке расходы. Евдокия Левкина:

Да, помощь оказали, спасибо.