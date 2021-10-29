«Они выделили помощь и мастера нашли». Социальная служба помогает пенсионерам следить за состоянием печи
Новости Беларуси. Как городским жителям невозможно представить свой быт без отопления и газа, так и в деревне – без печки никуда. Издавна она считалась душой дома. Печка кормила, согревала, лечила, заменяла баню и даже предсказывала погоду. Сейчас печь отыщешь не в каждом деревенском доме. Но большинство сельчан не спешит отказываться от печного отопления. Во-первых, это тепло, которое не зависит от электричества, во-вторых, неповторимый колорит и уют в доме, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Эта варочная печка на кухне у Веры Федоровны незаменимая помощница. Картошка из котелка, котлеты, пироги – такой вкусной еды на обычной плите и даже в духовке не приготовишь, уверяет хозяйка.
Вера Гончарова, жительница деревни д. Чернова:
Зимой готовлю, сейчас все готовлю. Газ немного, а так в печке все. Надо бабку – я в печку. Картошку всю в печку. Я часто пеку и хлеб сама. Наши предки готовили, мои родители все время в печке. И я готовлю в печке.
Три года назад печка пришла в негодность. Опять-таки выручила социальная служба. И мастера помогли найти, и средств недостающих добавить. В таких ситуациях всегда стараются прийти на помощь, один на один с проблемой не оставляют. Особенно пожилых одиноких людей.
Людмила Шаркова, директор Червенского территориального центра социального обслуживания населения:
В первую очередь мы смотрим категорию. Если это люди, которые относятся к одиноким, и у них печь требует ремонта, электропроводка требует ремонта, как правило, при обследовании мы выявляем все эти проблемы. Если в октябре человек нуждается в такой помощи, то мы берем себе на заметку и в следующем году их ставим в план-график, уже по окончанию отопительного сезона выполняем по линии программных денег, по программе социального обслуживания населения. Если это люди, сегодня одиноко проживающие, но у них есть дети, то программа здесь не работает. Мы таким людям имеем возможность оказать материальную помощь из средств фонда соцзащиты. Конечно, этих средств мало, мы привлекаем тогда еще и родственников, чтобы и родственники помогли. Кроме этого, у нас есть еще такой момент один, как волонтерство. Можем с помощью волонтеров разобрать печь, печник сделает печь, потом все это убрать с помощью волонтеров.
Вера Федоровна такую заботу очень ценит. Она и сама много лет отдала социальной службе. К своим подопечным приходила вот так – с гармошкой и отличным настроением.
Вера Гончарова:
Это года три, построили, не хватило денег, обратилась в территориальный центр. Они выделили помощь, пересыпали, там какой-то старый еще кирпич был, потому что на две печки не хватает. Они мне и мастера нашли, спасибо им. Помогают, лекарства доставляют, продукты.
И хотя хозяйский подход и аккуратность внушают доверие, спасатели тщательно проверяют каждую мелочь. Смотрят не только на состояние печей и дымоходов, но и изоляцию электропроводки, как хранятся дрова, в порядке ли притопочный лист.
Евгений Кулаго, начальник Червенского РОЧС:
Прошу обратить внимание, здесь надо притопочный лист немного увеличить. На период топки ковер убирать. Притопочный лист увеличить до 50 сантиметров. Здесь надо подмазать печку, чтобы сквозных отверстий в топочной не было. И эту дверцу, зольник посмотрите, саму топочную.
А вот штрафами за ошибки жильцов не наказывают. Советуют, как исправить недочеты и доступно рассказывают про правила безопасности. Акция спасателей совместно с соцработниками продлится до конца месяца. В стороне не остаются и сельсоветы.
Николай Нахамчик, председатель Рудненского сельского исполнительного комитета:
У нас при Рудненском исполнительном комитете создана смотровая комиссия. Ее состав – 11 человек. В состав смотровой комиссии входят представители всех субъектов профилактики: здравоохранение, образование, горгаз, представители энерго, работники сельского исполкома, работники РОЧС, участковый инспектор. Еженедельно проводятся рейды по обследованию домовладений граждан. У нас проходит акция с 18 по 29 октября «За безопасность вместе». В первую очередь обследуются домовладения социально уязвимых категорий граждан, одинокие граждане.
Евгений Кулаго:
В ходе данных рейдов мы в первую очередь обращаем внимание на состояние печного отопления, так как погода уже требует их частого использования. Обращаем внимание населения на целостность корпусов печей, наличие притопочных листов, состояние топочных дверц, дымоходов в чердачных помещениях. На территории Червенского района сегодня зарегистрировано 32 пожара, по вине неисправного печного отопления – пять пожаров. Для сравнения: в прошлом году на текущий период было девять пожаров. Как видно, данная работа дает свои плоды, снижено количество возгораний по причине печного отопления.
Свою жизнь без печки не представляют. Рассказываем, как правильно ее топить – подробнее здесь.