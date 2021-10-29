«Они выделили помощь и мастера нашли». Социальная служба помогает пенсионерам следить за состоянием печи

Новости Беларуси. Как городским жителям невозможно представить свой быт без отопления и газа, так и в деревне – без печки никуда. Издавна она считалась душой дома. Печка кормила, согревала, лечила, заменяла баню и даже предсказывала погоду. Сейчас печь отыщешь не в каждом деревенском доме. Но большинство сельчан не спешит отказываться от печного отопления. Во-первых, это тепло, которое не зависит от электричества, во-вторых, неповторимый колорит и уют в доме, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Эта варочная печка на кухне у Веры Федоровны незаменимая помощница. Картошка из котелка, котлеты, пироги – такой вкусной еды на обычной плите и даже в духовке не приготовишь, уверяет хозяйка.

Вера Гончарова, жительница деревни д. Чернова:

Зимой готовлю, сейчас все готовлю. Газ немного, а так в печке все. Надо бабку – я в печку. Картошку всю в печку. Я часто пеку и хлеб сама. Наши предки готовили, мои родители все время в печке. И я готовлю в печке. Три года назад печка пришла в негодность. Опять-таки выручила социальная служба. И мастера помогли найти, и средств недостающих добавить. В таких ситуациях всегда стараются прийти на помощь, один на один с проблемой не оставляют. Особенно пожилых одиноких людей.

Людмила Шаркова, директор Червенского территориального центра социального обслуживания населения:

В первую очередь мы смотрим категорию. Если это люди, которые относятся к одиноким, и у них печь требует ремонта, электропроводка требует ремонта, как правило, при обследовании мы выявляем все эти проблемы. Если в октябре человек нуждается в такой помощи, то мы берем себе на заметку и в следующем году их ставим в план-график, уже по окончанию отопительного сезона выполняем по линии программных денег, по программе социального обслуживания населения. Если это люди, сегодня одиноко проживающие, но у них есть дети, то программа здесь не работает. Мы таким людям имеем возможность оказать материальную помощь из средств фонда соцзащиты. Конечно, этих средств мало, мы привлекаем тогда еще и родственников, чтобы и родственники помогли. Кроме этого, у нас есть еще такой момент один, как волонтерство. Можем с помощью волонтеров разобрать печь, печник сделает печь, потом все это убрать с помощью волонтеров. Вера Федоровна такую заботу очень ценит. Она и сама много лет отдала социальной службе. К своим подопечным приходила вот так – с гармошкой и отличным настроением.

Вера Гончарова:

Это года три, построили, не хватило денег, обратилась в территориальный центр. Они выделили помощь, пересыпали, там какой-то старый еще кирпич был, потому что на две печки не хватает. Они мне и мастера нашли, спасибо им. Помогают, лекарства доставляют, продукты. И хотя хозяйский подход и аккуратность внушают доверие, спасатели тщательно проверяют каждую мелочь. Смотрят не только на состояние печей и дымоходов, но и изоляцию электропроводки, как хранятся дрова, в порядке ли притопочный лист.

Евгений Кулаго, начальник Червенского РОЧС:

Прошу обратить внимание, здесь надо притопочный лист немного увеличить. На период топки ковер убирать. Притопочный лист увеличить до 50 сантиметров. Здесь надо подмазать печку, чтобы сквозных отверстий в топочной не было. И эту дверцу, зольник посмотрите, саму топочную. А вот штрафами за ошибки жильцов не наказывают. Советуют, как исправить недочеты и доступно рассказывают про правила безопасности. Акция спасателей совместно с соцработниками продлится до конца месяца. В стороне не остаются и сельсоветы.

Николай Нахамчик, председатель Рудненского сельского исполнительного комитета:

У нас при Рудненском исполнительном комитете создана смотровая комиссия. Ее состав – 11 человек. В состав смотровой комиссии входят представители всех субъектов профилактики: здравоохранение, образование, горгаз, представители энерго, работники сельского исполкома, работники РОЧС, участковый инспектор. Еженедельно проводятся рейды по обследованию домовладений граждан. У нас проходит акция с 18 по 29 октября «За безопасность вместе». В первую очередь обследуются домовладения социально уязвимых категорий граждан, одинокие граждане.