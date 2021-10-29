Лукашенко, посещая Добрушскую бумажную фабрику: «Чтобы хоть завтра мы видели какой-то свет в конце тоннеля»

Новости Беларуси. О создании дополнительных производственных мощностей для переработки древесины заявил Александр Лукашенко во время посещения Добрушской бумажной фабрики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенту доложили о положении дел в отрасли, а также о реализации важного инвестпроекта, связанного со строительством завода по производству картона.

В эксплуатацию предприятие введено в июне 2021 года. Начать работу здесь должны были раньше, но подвел инвестор – подрядчики сорвали сроки, а контракт расторгли. В итоге для запуска завода не хватило 83 миллионов долларов. Судьбу площадки, а заодно и сотни рабочих мест решил Александр Лукашенко. Добрушской фабрике выделили займ. По мере окупаемости проекта деньги должны будут вернуть в бюджет.

Построенный завод выпускает абсолютно новый продукт для Беларуси – мелованные и немелованные виды многослойного картона, которые пользуются огромным спросом у производителей упаковки. Рыночная стоимость тонны продукта составляет более 800 долларов. Проектные мощности предприятия – порядка 200 тысяч тонн картона в год. На эту цифру здесь планируют выйти к 2023 году. 90 % выпущенной продукции завод будет экспортировать. К слову, сейчас основные потребители белорусского картона – Турция и Россия. Глава государства подробно расспросил о состоянии дел в концерне «Беллесбумпром» в целом.

Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»:

Вернем в текущем году больше 400 миллионов рублей, имеются в виду все платежи: и бюджетные, которые были с ссудой, и те, которые под гарантией правительства брались, банковские кредиты. В целом мы сегодня возвращаем. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А налоги? Михаил Касько:

Налоги все платим. Все налоги, все обязательства перед бюджетом. Плюс дополнительно с этого года, с августа, платим пошлину экспортную на плитную продукцию и пиломатериалы. Все это дает, в принципе, возможность достаточно уверенно работать. Александр Лукашенко:

Самое проблемное у тебя предприятие. Михаил Касько:

Такие же, как и были. «ФанДОК», «Борисовдрев» и «Витебскдрев». Пока вот эти предприятия, будем так говорить, в текущих рыночных ценах могут работать хорошо. Ну а такие монстры, как Ивацевичи, «Речицадрев», «Мостовдрев», они, конечно, идут с опережением.

Александр Лукашенко:

По этим трем проблемным предприятиям не видим никакого просвета? Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:

Видим. Загружать и эффективно продавать, причем если раньше мы говорили, что мощности, не так окупается, сейчас надо искать другую нишу. Если мы производим, надо производить какой-то эксклюзивный товар. Не просто там на «ФанДОКе» плиту какую-то непонятную стандартную. Делать какую-то такую, какую не делает никто. Александр Лукашенко:

Ну ты так говоришь, как будто ты мне задачу ставишь. Вы уже должны видеть, что вы завтра будете производить. Юрий Назаров:

Естественно, мы эту задачу понимаем и обсуждаем. Знаем, как работать над этим. Александр Лукашенко:

Когда мы на «ФанДОКе» встретимся и вы определенно скажете, что все здесь нормально, завтра они выйдут на нормальную работу.

Юрий Назаров:

Как скажете. Александр Лукашенко:

Когда ты сможешь это доложить. Мне же не просто приехать надо, а чтобы хоть завтра мы видели какой-то свет в конце тоннеля. Юрий Назаров:

Дайте нам тогда хотя бы месяц поразбираться, и я внесу предложения. Александр Лукашенко:

Хорошо.