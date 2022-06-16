Свои возможности представляют регионы. В Петербурге работает международный экономический форум
В Санкт-Петербурге продолжает работу 25-й международный экономический форум. Одна из главных тем сегодня – интеграция, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Представители почти 70 государств, в том числе Беларуси, ищут перспективные направления взаимодействия в условиях западных санкций.
Анастасия Ярощик-Корниенко следит за работой деловой площадки и готова поделиться деталями.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Петербургский экономический форум проходит на территории Конгрессно-выставочного центра. Здесь, в павильонах, расположены сотни стендов крупных корпораций. Свои возможности представляют регионы. Помимо выставки проходит также и деловая программа: идут переговоры и подписываются соглашения.
На форуме работает и белорусская делегация. И уже есть первые результаты. В ближайшее время в Петербурге откроют еще несколько магазинов белорусской одежды. Проведены переговоры с представителями крупных российских интернет-площадок, заключено соглашение.
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О том, как реализуются двусторонние белорусско-российские договоренности и как они воплощаются в реальные объекты, вице-премьеру Николаю Снопкову и губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко продемонстрировали в деревне Старая Слобода в регионе. Здесь начала работу новая очистная станция. Построена она в том числе с учетом белорусских технологий. И это не первый совместный проект. В эконаправлении уже введены 30 станций.
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Анастасия Ярощик-Корниенко:
Впереди насыщенная программа. Сегодня основная тема – развитие интеграции.