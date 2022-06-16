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Свои возможности представляют регионы. В Петербурге работает международный экономический форум

16 июня 2022 11:25
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В Санкт-Петербурге продолжает работу 25-й международный экономический форум. Одна из главных тем сегодня – интеграция, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Представители почти 70 государств, в том числе Беларуси, ищут перспективные направления взаимодействия в условиях западных санкций.

Анастасия Ярощик-Корниенко следит за работой деловой площадки и готова поделиться деталями.

Свои возможности представляют регионы. В Петербурге работает международный экономический форум-1

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Петербургский экономический форум проходит на территории Конгрессно-выставочного центра. Здесь, в павильонах, расположены сотни стендов крупных корпораций. Свои возможности представляют регионы. Помимо выставки проходит также и деловая программа: идут переговоры и подписываются соглашения.

На форуме работает и белорусская делегация. И уже есть первые результаты. В ближайшее время в Петербурге откроют еще несколько магазинов белорусской одежды. Проведены переговоры с представителями крупных российских интернет-площадок, заключено соглашение.

Председатель «Беллегпрома»: россияне будут основными покупателями нашего товара в ближайшие годы. Подробнее здесь.

Свои возможности представляют регионы. В Петербурге работает международный экономический форум-4

О том, как реализуются двусторонние белорусско-российские договоренности и как они воплощаются в реальные объекты, вице-премьеру Николаю Снопкову и губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко продемонстрировали в деревне Старая Слобода в регионе. Здесь начала работу новая очистная станция. Построена она в том числе с учетом белорусских технологий. И это не первый совместный проект. В эконаправлении уже введены 30 станций.

«Вода – основа жизни». Снопков об очистной станции, построенной в России с применением белорусских технологий. Подробнее здесь.

Свои возможности представляют регионы. В Петербурге работает международный экономический форум-7

Анастасия Ярощик-Корниенко:
Впереди насыщенная программа. Сегодня основная тема – развитие интеграции.

# Беларусь-Россия # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Николай Снопков # Александр Дрозденко # Татьяна Лугина # Фотофакт

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