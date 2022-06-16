Свои возможности представляют регионы. В Петербурге работает международный экономический форум

В Санкт-Петербурге продолжает работу 25-й международный экономический форум. Одна из главных тем сегодня – интеграция, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Представители почти 70 государств, в том числе Беларуси, ищут перспективные направления взаимодействия в условиях западных санкций.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Петербургский экономический форум проходит на территории Конгрессно-выставочного центра. Здесь, в павильонах, расположены сотни стендов крупных корпораций. Свои возможности представляют регионы. Помимо выставки проходит также и деловая программа: идут переговоры и подписываются соглашения.

На форуме работает и белорусская делегация. И уже есть первые результаты. В ближайшее время в Петербурге откроют еще несколько магазинов белорусской одежды. Проведены переговоры с представителями крупных российских интернет-площадок, заключено соглашение.