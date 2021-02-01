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Оплата наличными не более 500 базовых и кэшбэк без подоходного налога. Изменён указ о безналичных расчетах

01 февраля 2021 19:34
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Новости Беларуси. Через три месяца белорусы смогут заплатить наличными за товары или услуги только лимитированную сумму, не превышающую 500 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подписал документ, которым скорректированы положения указа «О развитии безналичных расчетов».

Оплата наличными не более 500 базовых и кэшбэк без подоходного налога. Изменён указ о безналичных расчетах -1

Коснулись изменения и кэшбэка. Теперь он не будет признаваться объектом налогообложения, но только в том случае, если не превышает 2 % от суммы оплаты. Эта норма указа будет действовать ближайшие пять лет.

Еще один подписанный президентский указ распространился на ювелирные изделия.

Оплата наличными не более 500 базовых и кэшбэк без подоходного налога. Изменён указ о безналичных расчетах -4

Магазины могут осуществлять интернет-торговлю драгоценностями именно белорусского производства уже с апреля 2021 года.  

# Деньги # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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