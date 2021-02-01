Оплата наличными не более 500 базовых и кэшбэк без подоходного налога. Изменён указ о безналичных расчетах
Новости Беларуси. Через три месяца белорусы смогут заплатить наличными за товары или услуги только лимитированную сумму, не превышающую 500 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент подписал документ, которым скорректированы положения указа «О развитии безналичных расчетов».
Коснулись изменения и кэшбэка. Теперь он не будет признаваться объектом налогообложения, но только в том случае, если не превышает 2 % от суммы оплаты. Эта норма указа будет действовать ближайшие пять лет.
Еще один подписанный президентский указ распространился на ювелирные изделия.
Магазины могут осуществлять интернет-торговлю драгоценностями именно белорусского производства уже с апреля 2021 года.