Оплата наличными не более 500 базовых и кэшбэк без подоходного налога. Изменён указ о безналичных расчетах

Новости Беларуси. Через три месяца белорусы смогут заплатить наличными за товары или услуги только лимитированную сумму, не превышающую 500 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коснулись изменения и кэшбэка. Теперь он не будет признаваться объектом налогообложения, но только в том случае, если не превышает 2 % от суммы оплаты. Эта норма указа будет действовать ближайшие пять лет.

Еще один подписанный президентский указ распространился на ювелирные изделия.