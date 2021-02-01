Там можно делать ПЦР-тесты. Посмотрите, как выглядит лаборатория Гомельского университета имени Скорины

Новости Беларуси. В каком направлении развивается отечественная наука, рассказал ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Сергей Хахомов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В каком направлении развивается отечественная наука, рассказал ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Сергей Хахомов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Хахомов, ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, делегат VI Всебелорусского народного собрания:
По президентскому гранту оборудована лаборатория в конце прошлого года. И вот современное оборудование, которое мы установили в этой лаборатории студенческой научно-исследовательской.
Александр Добриян, корреспондент:
Здесь все по последнему слову техники?
Сергей Хахомов:
Думаю, что да. Я не биолог, но, как говорят эксперты, это самое современное оборудование.
Мы стараемся увеличить практикоориентированность образования, которое мы даем в нашем университете. На примере этой лаборатории, где мы находимся, можно в этом убедиться. Здесь можно проводить знаменитую полимеразную цепную реакцию или ПЦР-тесты, которые сейчас очень актуальны. Здесь можно анализировать или диагностировать вирусные заболевания. В общем-то, оборудование этой лаборатории позволяет нашим студентам получить качественную подготовку и быть готовыми применять свои знания на практике при распределении.