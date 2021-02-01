Там можно делать ПЦР-тесты. Посмотрите, как выглядит лаборатория Гомельского университета имени Скорины

Сергей Хахомов, ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины , делегат VI Всебелорусского народного собрания: По президентскому гранту оборудована лаборатория в конце прошлого года. И вот современное оборудование, которое мы установили в этой лаборатории студенческой научно-исследовательской.

Мы стараемся увеличить практикоориентированность образования, которое мы даем в нашем университете. На примере этой лаборатории, где мы находимся, можно в этом убедиться. Здесь можно проводить знаменитую полимеразную цепную реакцию или ПЦР-тесты, которые сейчас очень актуальны. Здесь можно анализировать или диагностировать вирусные заболевания. В общем-то, оборудование этой лаборатории позволяет нашим студентам получить качественную подготовку и быть готовыми применять свои знания на практике при распределении.