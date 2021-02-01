Ректор ГГУ имени Скорины: наше образование критиковали, но наши айтишники востребованы в огромном количестве стран, такая же ситуация с врачами

Новости Беларуси. Мы продолжаем знакомить жителей страны с делегатами VI Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В каком направлении развивается отечественная наука и чем живут региональные вузы Беларуси, рассказал ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Сергей Хахомов. Доктор физико-математических наук впервые участвует во Всебелорусском народном собрании. Представлять на форуме он будет не только 10 тысяч студентов и преподавателей ВУЗа, но и своих избирателей: с 2018 года Сергей Хахомов является депутатом областного совета. С делегатом встретился Александр Добриян, а беседу начали в прямом смысле с высоких материй. Показываем, в какой специальной камере Гомельский университет проводит совместный с Китаем эксперимент Александр Добриян, корреспондент:

Программа 21-25 для развития Беларуси учитывает то, что в наших лабораториях и университетах есть такой потенциал?

Сергей Хахомов, ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Мне кажется, да. Учет и кадрового потенциала, и наличия соответствующего оборудования в Академии наук, в крупнейших университетах страны в этой программе отражено. Александр Добриян:

Как это может повлиять на развитие регионов? Мы знаем, что в программе заложен главный принцип: через сильные регионы, через развитие экономики регионов к общему благосостоянию нашей страны. Сергей Хахомов:

С моей точки зрения главное влияние данной программы на развитие регионов будет состоять в том, что перспективные, наиболее подготовленные абитуриенты останутся в нашем регионе. Они будут поступать в наш университет. Нам как людям, проживающим на данной территории, хотелось бы, чтобы больше талантливых абитуриентов оставались в нашем регионе, они могли применить затем полученные знания именно здесь, на местных предприятиях.

Александр Добриян:

У них есть возможность реализоваться здесь, как думаете? Сергей Хахомов:

Конечно. Абитуриенты, студенты нашего университета уже на протяжении последних, наверное, 7-8 лет стопроцентное распределение имеют.

Сейчас мы находимся в кабинете патриотики. Именно в таких уникальных аудиториях мы и воспитываем нашу молодежь. Александр Добриян:

Ваше личное мнение: как ощущаете, насколько сегодня белорусам необходимо бороться за сохранение той исторической парадигмы, в которой происходило становление нашей независимой страны? Сергей Хахомов:

Наверное, повторюсь, но еще раз скажу: нам казалось, что это все само собой разумеется. Победа в Великой Отечественной войне, участие, такое количество погибших не вызывало никаких сомнений или каких-то вопросов по пути развития нашей страны. Однако сейчас последние события показывают, что этим аспектам надо уделять повышенное внимание. И не только на гуманитарных факультетах, специальностях гуманитарного профиля, но и на специальностях естественно-научного профиля. Ведь патриотическому воспитанию, вопросам сохранения культурного наследия мы будем уделять повышенное внимание.