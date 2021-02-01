Ректор ГГУ имени Скорины: наше образование критиковали, но наши айтишники востребованы в огромном количестве стран, такая же ситуация с врачами
Новости Беларуси. Мы продолжаем знакомить жителей страны с делегатами VI Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В каком направлении развивается отечественная наука и чем живут региональные вузы Беларуси, рассказал ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Сергей Хахомов.
Доктор физико-математических наук впервые участвует во Всебелорусском народном собрании. Представлять на форуме он будет не только 10 тысяч студентов и преподавателей ВУЗа, но и своих избирателей: с 2018 года Сергей Хахомов является депутатом областного совета.
С делегатом встретился Александр Добриян, а беседу начали в прямом смысле с высоких материй.
Показываем, в какой специальной камере Гомельский университет проводит совместный с Китаем эксперимент
Александр Добриян, корреспондент:
Программа 21-25 для развития Беларуси учитывает то, что в наших лабораториях и университетах есть такой потенциал?
Сергей Хахомов, ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, делегат VI Всебелорусского народного собрания:
Мне кажется, да. Учет и кадрового потенциала, и наличия соответствующего оборудования в Академии наук, в крупнейших университетах страны в этой программе отражено.
Александр Добриян:
Как это может повлиять на развитие регионов? Мы знаем, что в программе заложен главный принцип: через сильные регионы, через развитие экономики регионов к общему благосостоянию нашей страны.
Сергей Хахомов:
С моей точки зрения главное влияние данной программы на развитие регионов будет состоять в том, что перспективные, наиболее подготовленные абитуриенты останутся в нашем регионе. Они будут поступать в наш университет. Нам как людям, проживающим на данной территории, хотелось бы, чтобы больше талантливых абитуриентов оставались в нашем регионе, они могли применить затем полученные знания именно здесь, на местных предприятиях.
Александр Добриян:
У них есть возможность реализоваться здесь, как думаете?
Сергей Хахомов:
Конечно. Абитуриенты, студенты нашего университета уже на протяжении последних, наверное, 7-8 лет стопроцентное распределение имеют.
Сейчас мы находимся в кабинете патриотики. Именно в таких уникальных аудиториях мы и воспитываем нашу молодежь.
Александр Добриян:
Ваше личное мнение: как ощущаете, насколько сегодня белорусам необходимо бороться за сохранение той исторической парадигмы, в которой происходило становление нашей независимой страны?
Сергей Хахомов:
Наверное, повторюсь, но еще раз скажу: нам казалось, что это все само собой разумеется. Победа в Великой Отечественной войне, участие, такое количество погибших не вызывало никаких сомнений или каких-то вопросов по пути развития нашей страны. Однако сейчас последние события показывают, что этим аспектам надо уделять повышенное внимание. И не только на гуманитарных факультетах, специальностях гуманитарного профиля, но и на специальностях естественно-научного профиля. Ведь патриотическому воспитанию, вопросам сохранения культурного наследия мы будем уделять повышенное внимание.
Там можно делать ПЦР-тесты. Посмотрите, как выглядит лаборатория Гомельского университета имени Скорины
С моей точки зрения, мы идем в ногу со временем. Я могу подтвердить это тем, что такие же оценки дают нам наши зарубежные коллеги. И это подтверждается высоким местом университета в Беларуси в различного рода рейтингах. Важно не занижать свои возможности и способности, потому что если очень живо откликаться на любую критику, которой мы подвергаемся, то, мне кажется, это тоже будет не совсем верно.
Нас критиковали, в том числе наше образование многократно критиковали. Но когда чуть коснулось этого, оказывается, наши айтишники востребованы в огромном количестве стран – как соседей, так и дальнего зарубежья. Такая же ситуация с врачами. Поэтому, с моей точки зрения, это косвенное подтверждение качественного образования в Беларуси.