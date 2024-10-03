Стал директором мясокомбината за секунду. Максим Бакуров вспоминает судьбоносный визит Лукашенко в Оршу

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

– Почему нет директора до сих пор? Он не соответствует должности директора?

– Соответствует по своим требованиям, качествам и соответствиям.

Так чего не назначали?

– По профессионализму, по всем деловым качествам – да.

– А что, мораль не та?

– И мораль та. Но есть запись, когда-то его уволили по пятому декрету и так далее.

– Что он там натворил по пятому декрету?

– Ну, бокал шампанского выпил не там, где надо. Александр Григорьевич, он работает и соответствует своим качествам.

– А где ты работал, когда тебя увольняли по пятому декрету? Люди ошибаются. Надо уметь прощать. Я говорю, если даже там совсем было плохо, надо уметь прощать. Но если председатель исполкома говорит, что он нормально работает, ну так, наверное, он берет на себя ответственность за характеристику.

– Я человека знаю по этому объекту, как он работает. С утра до ночи.

– Знаешь? Хорошо, с сегодняшнего дня он директор предприятия.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Что бы вы чувствовали, если бы соответствие вас должности обсуждали на высшем уровне в таких мельчайших деталях, притом не самых красивых, откровенно говоря, и это видела вся страна? А если бы спустя несколько месяцев после этого назначения к вам на предприятие в субботу утром незапланированно приехал Президент? Откровенно говоря, не работая я в тот день и не случись на моих глазах перестройка маршрута, не поверила бы. Но именно так все и произошло с нашим героем, который все эти приключения и назначения воспринимает не иначе, как свой вызов.

Когда тебя назначает Президент, никак нельзя подвести

Максим Бакуров, генеральный директор Оршанского мясоконсервного комбината:

Хотелось бы, конечно, чтобы это было как-то по-другому. Но я человек, который считает, что все, что ни делается, все делается к лучшему. И если так нужно было, значит, нужно было. Нужно работать и нужно, самое главное, не подвести. Когда тебя назначает Президент, ты понимаешь, что никак нельзя подвести. Тебе доверили, в тебя поверили. Нужно сделать все, но оправдать это доверие и сделать, может быть, где-то и невозможное, чтобы не сказали, что это была ошибка. Александр Лукашенко – новому директору Оршанского мясокомбината: «Я к тебе приеду хоть зимой, хоть на Новый год. Шампанское твое любимое выпьем». Максим Бакуров:

Я ехал, здесь недалеко есть предприятие такое «Задровье». Я там был на ферме. Председатель райисполкома Игорь Владимирович позвонил и сказал: ты где? Я говорю, на сельозпредприятии, в Задровье. Быстренько на предприятие, к тебе едет глава государства. Ну, и через полчаса, буквально минут сорок, Президент был здесь. Прямо с фермы я приехал. В джинсах. Извинился перед главой государства, что такое состояние, но что поделаешь…. Первостепенная цель – это его страна, его люди. И в первую очередь люди, потому как ставят задачу сделать детское питание, но чтобы оно было доступно. Мы должны детей своих накормить качественным, доступным детским питанием. Мы должны построить цех. Мы должны вывести наших людей из тех условий и дать им нормальные условия. Наши люди в таких условиях работать не должны. Создаем агропромышленное объединение, подойди очень внимательно к каждому предприятию, посмотри, где что. Ведь проще всего, если оно финансово неустойчивое, где-то проще всего сегодня закрыть предприятие. Но ты посмотри, сколько, где оно находится. Может, это единственное место, та фермочка, тот мехдвор. Может, это единственный метод, где человек получает свою заработную плату. Кто сегодня за 40 километров поедет в тот райцентр? Кто сегодня это будет делать?

– Двадцать пять? Но это имеется в виду объединение?

– Да, да, да.

– И ты головной?

– Да. В трех районах.

– Ну, вот двадцать пять хозяйств, они тебе и должны мясо давать.

– Они и дают. Мы комплекс восстановили.

– Я имею в виду, желательно уже под твою потребность.

В сельском хозяйстве по щелчку ничего не делается

Максим Бакуров:

Хочу сказать, что в сельском хозяйстве, к сожалению, по щелчку ничего не делается. Основная экономика сельского хозяйства делается как минимум за два года, а вообще за три. Если ты хочешь получать экономику, а экономика – это молоко, тебе нужно получить теленка, вырастить его технологично, получить молоко, а это не год и не два. Почему пошел в АПК? Потому что с простой семьи, вырос у бабушки в деревне. Мы с братом вдвоем жили в Горках, рядышком сельхозакадемия. Поэтому так решили, что вдвоем – ничего в жизни нам не надо. Мы будем заниматься тем делом, которое мы любим. И то, что мы видели всю свою жизнь. Сельское хозяйство. Вот и все. И хорошо, что так сложилось, потому что я люблю идти на свою работу и заниматься тем, чем я занимаюсь. А дороже, наверное, сегодня ничего не придумаешь, когда ты идешь с удовольствием на работу и возвращаешься счастливый домой, что у тебя получилось что-то сделать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень важные были у меня эти периоды работы в реальном секторе экономики. Меня туда не гнали. Я сам, я хотел там работать. Я до сих пор люблю работу на земле. Это самые были интересные времена в моей жизни. Агитирую вас всех, кто хочет работать по-настоящему, попробовать этой жизни, – это сельское хозяйство, это деревня.

Вы похожи на Президента?