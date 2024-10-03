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Благодаря нашему Президенту в Беларуси не переписывают историю, дети не видят гей-парады – директор завода

03 октября 2024 16:04
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Благодаря нашему Президенту в Беларуси не переписывают историю, дети не видят гей-парады – директор завода-2

Максим Бакуров, генеральный директор Оршанского мясоконсервного комбината:
Что касается какой-то политики или в этом направлении, то сегодня нужны железные, стальные нервы, видя это все. Наверное, Республика Беларусь – это единственная страна сегодня в Европе, где белое – это белое. Где мои дети не видят гей-парады, слава богу, благодаря нашему Президенту, где не переписывают историю. А это надо все удержать, а это непросто, поэтому каждый должен заниматься своим делом. Мы хорошо умеем делать детское питание. Будем кормить наших детей качественным детским питанием. 

# Интервью # Алена Сырова # Максим Бакуров

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