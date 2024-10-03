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Лукашенко: «Закрытых тем в отношениях между Беларусью и Азербайджаном нет»

03 октября 2024 16:03
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Минск и Баку не дружат против третьих стран, а делают свое дело во имя интересов народов двух государств. Эта фраза Александра Лукашенко, которая 3 октября прозвучала во Дворце Независимости, как нельзя лучше иллюстрирует отношения Беларуси и Азербайджана, а также отражает суть нашего весьма схожего, а по многим позициям, как говорят дипломаты, синхронного взгляда на мир и его проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на разного рода перипетии на международной арене, закрытых тем между официальным Минском и Баку нет. Об этом должны знать в Азербайджане. Так сказал 3 октября Александр Лукашенко, принимая во Дворце Независимости премьер-министра этого государства Али Асадова.

Лукашенко: «Закрытых тем в отношениях между Беларусью и Азербайджаном нет»-2

В эти дни он вместе с внушительной делегацией, включающей министра сельского хозяйства, здравоохранения и других должностных лиц, с визитом в Беларуси. Логичное продолжение договоренностей, достигнутых двумя президентами в мае 2023 года. Когда Александр Лукашенко и Ильхам Алиев не ограничились официальной частью работы в Баку, но и вместе посетили освобожденные территории Карабаха.

Глава государства тогда сказал, что Беларусь готова помочь в возрождении «израненных» земель и возвращении к жизни людей на этих территориях. Мы условились о строительстве агрогородка, готовы помочь техникой и технологиями. Промышленность и АПК – два драйвера – условились лидеры. Теперь дело за правительствами.

Лукашенко: «Закрытых тем в отношениях между Беларусью и Азербайджаном нет»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Несмотря на разного рода перипетии на международной арене, по нашим отношениям, Беларуси и Азербайджана, вы и мой друг, мой очень близкий друг и брат Ильхам Гейдарович должны знать, что закрытых тем в отношениях между Беларусью и Азербайджаном нет. При этом мы не нарушаем никакие нормы международного права, мы не дружим против третьих стран, мы делаем свое дело во имя наших народов. Подробности.

Александра Лукашенко и Ильхама Алиева связывают добрые дружеские отношения. Это, само собой, сказывается на развитии двусторонних отношений. Так, товарооборот составляет 400 миллионов долларов, при этом сальдо положительное – то есть наш экспорт преобладает.

# Беларусь-Азербайджан # Международная политика # Александр Лукашенко

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