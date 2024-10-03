Лукашенко: «Закрытых тем в отношениях между Беларусью и Азербайджаном нет»

Минск и Баку не дружат против третьих стран, а делают свое дело во имя интересов народов двух государств. Эта фраза Александра Лукашенко, которая 3 октября прозвучала во Дворце Независимости, как нельзя лучше иллюстрирует отношения Беларуси и Азербайджана, а также отражает суть нашего весьма схожего, а по многим позициям, как говорят дипломаты, синхронного взгляда на мир и его проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на разного рода перипетии на международной арене, закрытых тем между официальным Минском и Баку нет. Об этом должны знать в Азербайджане. Так сказал 3 октября Александр Лукашенко, принимая во Дворце Независимости премьер-министра этого государства Али Асадова.

В эти дни он вместе с внушительной делегацией, включающей министра сельского хозяйства, здравоохранения и других должностных лиц, с визитом в Беларуси. Логичное продолжение договоренностей, достигнутых двумя президентами в мае 2023 года. Когда Александр Лукашенко и Ильхам Алиев не ограничились официальной частью работы в Баку, но и вместе посетили освобожденные территории Карабаха. Глава государства тогда сказал, что Беларусь готова помочь в возрождении «израненных» земель и возвращении к жизни людей на этих территориях. Мы условились о строительстве агрогородка, готовы помочь техникой и технологиями. Промышленность и АПК – два драйвера – условились лидеры. Теперь дело за правительствами.