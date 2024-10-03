Максим Бакуров: если бы не поддержка Президента, мы бы потеряли больше 15 предприятий

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Максим Бакуров, генеральный директор Оршанского мясоконсервного комбината:

Мы по тем подсчетам моим, когда было объединение, создавалось… Если бы не было 70-го указа и той поддержки главы государства, мы потеряли бы больше 15 сельхозпредприятий. И брать если даже по минимуму, 100 человек работающих, это полторы тысячи людей, которые могли бы остаться. Ну да, кто-то перешел бы на другое предприятие, но есть и такие, которые за 30-40 километров от райцентров.

Конечно, критика есть, и я думаю, что она обоснована. Есть очень много еще вопросов, над которыми нужно заниматься, но сделано самое основное – сохранено производство и сохранены наши люди на этих производствах. Работают все фермы, работают все мастерские, работают все райагросервисы.

Если бы не было этого указа, я вас уверяю, было бы совсем по-другому. Из всех агропромышленных объединений с самого начала остался только руководитель одного – это я. Я вас уверяю, что это так. Это несомненно. Без 70-го указа и поддержки Президента ситуация в Витебской области с сельским хозяйством кардинально была бы другая.