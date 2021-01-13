«Свобода слова? Нет, заказ». Григорий Азарёнок о работе независимой журналистки

Новости Беларуси. Журналистика сейчас очевидно стала средством войны. Против Беларуси в последние полгода развернули настоящий информационный террор. В ход идут ложь, провокации, подстрекательства. Все это имеет одну определенную цель – уничтожить государство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тема журналистики стала основной в очередной программе «Тайные пружины политики» Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Здравствуйте. Вранье – то, что сопровождает нашу жизнь постоянно. Враньем рушатся семьи, враньем уничтожают государства. Против Беларуси сейчас работает целая фабрика лжи. Это отлаженная, выверенная, многоуровневая система. Все происходит по Оруэллу. Свобода – это рабство, а ложь подменяет истину. Их называют независимые СМИ, но независимые они только от совести и здравого смысла. Но они страшно зависят от зарубежных денег, грантов и покровителей. Подробности в видеоинформации.

Григорий Азаренок:

Давайте вспомним, как различные «Радио Свобода», TUT.BY, Kyky, «Белсат» и прочие вылили ушаты лжи, грязи, откровенных подмен на наше государство. На наше бедное население это обрушилось шквальным потоком. После событий августа людей сводили с ума, психически калечили, извращаясь и придумывая все новые фейки. Это не журналистика – это политический заказ. Посмотрите, как «Радио Свобода» сообщило о смерти митрополита Филарета.

Мітрапаліт Філарэт кіраваў Беларускай праваслаўнай царквой. Ён быў прыхільнікам палітыкі Лукашэнкі, яму было прысвоена званне Героя Беларусі. Построение предложения: сторонник Лукашенко – было присвоено звание героя. К такой мысли вы приводите вашего читателя? Григорий Азаренок:

Но так называемые журналисты – еще и откровенные провокаторы. Что такое – эти ваши стримы с митингов? Вы там объективны? Я смотрел все. Я видел, как вы их ведете. Вы координируете толпу. Вы зазываете туда людей. Григорий Азаренок:

Разберем конкретный пример. Журналистка «Белсата» Екатерина с псевдонимом Андреева.

Машыны запаволiлi рух, утварылася такая пробка, корка, але гэта таксама хiба i для таго, каб сюды не маглi патрапiць сiлавiкi. Ужо раней гучалi такiя заклiкi, iнiцыятывы проста запавольваць рух альбо спыняцца, каб не падпускаць спецтэхнiку i iншы транспарт сiлавiкоў на кропку сбору пратэстоўцаў. Григорий Азаренок:

Это что, не призыв перекрывать движение? Тогда что? Он даже не завуалирован. Потом она еще много будет рассказывать, что нужно немедленно прибывать сюда, здесь все здорово, здесь перекрывают. А откуда ведет стрим? С квартиры на 14-м этаже. Появилась там заранее. Долго готовилась к стриму, зная, что людей поведут туда. Все было готово к тому, чтобы эффективно координировать массовые беспорядки.

Каля тысячы чалавек рухаюцца цяпер з вуліцы Альшэўскага міма гандлёвага цэнтра «Карона» да «плошчы Пераменаў» на заклік Telegram-каналаў, пры дапамозе якіх пратэстоўцы арганізоўваюцца і абдумваюць свае планы. Вось пры дапамозе гэтых каналаў распаўсюдзілі заклік ісці на «плошчу Пераменаў», бо цяпер пратэстоўцам тут пішуць у Telegram-каналах, што патрэбна дапамога. Іх хоць і шмат, але ў іх няма ніякай зброі ў адрозненні ад сілавікоў і ім няма чым сябе абараніць. Григорий Азаренок:

Журналистика или оперативные сводки с поля боя? Дислокация сил противника, данные о численном превосходстве, призыв подкрепления. А вот она уже сама вышла на проезжую часть как политрук, своим примером вдохновляя мятежников. После такого у силовиков мало оснований задержать ее? По-моему, более чем достаточно. И она шла на это сознательно. Это подтвердил ее муж.

И мы понимали, что поскольку мы работаем политическими журналистами, поскольку Катя тем более полевой журналист, который постоянно ходит на эти акции протеста, освещает их, то угроза для нее, угроза для нас очень велика, что в любой момент на самом деле за нами могут прийти. Если вот замаячит на горизонте реальное уголовное дело, то, наверное, да, тогда уже не имеет смысла оставаться, потому что мы же не сможем в любом случае работать, мы никому не поможем за решеткой. Григорий Азаренок:

Подстрекательство к беспорядкам. Откуда столько опыта? А она персонаж непростой. Боевое братство с нацистами украинского Майдана?

Тем более что Екатерина и для Украины не чужой человек – сотрудничала с украинскими СМИ, много писала про войну на Донбассе. Солидарность со стороны Украины для нее – особенно чувствительный момент! Григорий Азаренок:

Это скриншоты беседы мужа Екатерины с украинским журналистом. Но и там же можно узнать и о мотивации подобных персонажей. Видимо, международный интернационал вранья границ не имеет. И от имени Варшавы он просит банковские реквизиты, чтобы оплатить хорошо сделанную работу. Так что это? Журналистика или платная резидентура?