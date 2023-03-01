Свидания бывают абсолютно непредсказуемы. Как моментально преобразить повседневный наряд?

На календаре 1 марта. Почему-то именно с приходом весны душа и внешность просят обновления. Каждый из нас периодически нуждается в каких-то переменах, будь то новая прическа, гардероб, ремонт в квартире или даже отношения. По статистике, более 60 % людей пытаются начать новую жизнь именно весной. О том, как выйти из зимней спячки, что в этом сезоне готовят стилисты и как быстро сбросить несколько килограммов и подготовиться к свиданию, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Весна – это время свиданий. Скажите, как правильно одеться на свидание, ведь хочется раздеться, извините за тавтологию. Я к тому, что легкое какое-то платьице, легкий плащик – собственно, чтобы не слечь потом с температурой, но выглядеть довольно сексуально.