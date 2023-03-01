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Свидания бывают абсолютно непредсказуемы. Как моментально преобразить повседневный наряд?

01 марта 2023 18:08
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На календаре 1 марта. Почему-то именно с приходом весны душа и внешность просят обновления. Каждый из нас периодически нуждается в каких-то переменах, будь то новая прическа, гардероб, ремонт в квартире или даже отношения. По статистике, более 60 % людей пытаются начать новую жизнь именно весной. О том, как выйти из зимней спячки, что в этом сезоне готовят стилисты и как быстро сбросить несколько килограммов и подготовиться к свиданию, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Весна – это время свиданий. Скажите, как правильно одеться на свидание, ведь хочется раздеться, извините за тавтологию. Я к тому, что легкое какое-то платьице, легкий плащик – собственно, чтобы не слечь потом с температурой, но выглядеть довольно сексуально.

Свидания бывают абсолютно непредсказуемы. Как моментально преобразить повседневный наряд?-1

Инна Клейнова, стилист:
Свидание – это такая вещь, иногда они бывают абсолютно непредсказуемы. Вы сидите в офисе, на работе, и вдруг вас приглашают на свидание. Вы в панике: что делать? Я рекомендую в сумочке держать пару красивых каких-то украшений – нарядные серьги, например. Тогда даже если вы в какой-то повседневной одежде, можете мгновенно поменять более деловые серьги на нарядные и уже будете совершенно в другом настроении. Вы уже будете готовы для встречи с какими-то вашими друзьями. Такие маленькие аксессуары – какой-то шарфик красивого цвета, то, что можно держать всегда в сумочке под рукой, способны по мановению волшебной палочки преобразить даже самый повседневный наряд.

Как выбрать подходящий цвет в одежде? Спросили у стилиста – подробнее здесь.

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# Мода # общество # Наталья Надольская # Инна Клейнова # Фотофакт

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