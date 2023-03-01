Как выбрать подходящий цвет в одежде? Спросили у стилиста
На календаре 1 марта. Почему-то именно с приходом весны душа и внешность просят обновления. Каждый из нас периодически нуждается в каких-то переменах, будь то новая прическа, гардероб, ремонт в квартире или даже отношения. По статистике, более 60 % людей пытаются начать новую жизнь именно весной. О том, как выйти из зимней спячки, что в этом сезоне готовят стилисты и как быстро сбросить несколько килограммов и подготовиться к свиданию, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как выбрать подходящий цвет для себя?
Инна Клейнова, стилист:
Нужно приложить к лицу тот или иной цвет. Вы посмотрите, как ваша кожа лица будет играть с цветом, потому что у цвета есть температура. Есть более теплые оттенки цветов, есть более холодные. Людям с типажами зима, лето больше подходит холодная температура цвета.
Алеся Лакина:
Вы говорите как стилист, но не у всех, мне кажется, есть вкус и это чувство цвета, стиля.
Инна Клейнова:
Вообще, если есть дома дети, то они самые лучшие стилисты. Если вы не знаете, что надеть, у вас есть ребенок, просто можете поэкспериментировать, сказать: «В чем мне лучше?» Ребенок безошибочно, не имея даже специального образования, определит, что вам идет.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Это называется: надеть все лучшее сразу.
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