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Как восстановить кожу после зимних холодов? Советы косметолога

01 марта 2023 18:00
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На календаре 1 марта. Почему-то именно с приходом весны душа и внешность просят обновления. Каждый из нас периодически нуждается в каких-то переменах, будь то новая прическа, гардероб, ремонт в квартире или даже отношения. По статистике, более 60 % людей пытаются начать новую жизнь именно весной. О том, как выйти из зимней спячки, что в этом сезоне готовят стилисты и как быстро сбросить несколько килограммов и подготовиться к свиданию, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Как восстановить кожу после зимних холодов? Советы косметолога-1

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
После зимы, весной проблемы с кожей. Как справиться с этими проблемами замученной холодами, авитаминозом коже?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Кстати, от работы батарей сухость появляется на лице.

Как восстановить кожу после зимних холодов? Советы косметолога-4

Екатерина Мазынская, косметолог:
Да, действительно, наша кожа испытывает дефицит и страдает от перепадов температуры, сухого воздуха в помещении, холодного, влажного ветра в лицо, когда мы выходим на улицу. Конечно же, особенно чувствуется весной, когда хочется выглядеть на все сто. В косметологических услугах есть масса различных процедур, которые направлены на увлажнение и питание в первую очередь. Начиная от уходовых процедур, которые заключаются в нанесении масок, пилингов, различных кремов. Это могут быть массажи, какие-то уходовые процедуры без повреждения кожных покровов до более серьезных процедур, врачебных, когда мы вводим инъекционно препараты, направленные на увлажнение и питание, лифтинг кожи. Таким образом мы покрываем дефицит, даем достаточный уровень увлажнения кожи, выглядим хорошо и красиво.

Как выбрать подходящий цвет в одежде? Спросили у стилиста – подробнее здесь.

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# Косметология # общество # Алеся Лакина # Наталья Надольская # Екатерина Мазынская # Фотофакт

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