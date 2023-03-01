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Чтобы зачислиться, есть очередь. Почему подростки хотят заниматься в военно-патриотическом клубе «Гранит»?

01 марта 2023 17:55
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Вот уже больше года на базе столичной воинской части 5448 работает военно-патриотический клуб «Гранит». Он создан для ребят, которые хотят изучать военное дело, основы рукопашного боя и готовят себя к службе, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Посещают занятия мальчишки и девчонки от 10 до 17 лет. Примечательно, что во внутренних войсках функционирует 18 ВПК.

Чтобы зачислиться, есть очередь. Почему подростки хотят заниматься в военно-патриотическом клубе «Гранит»?-1

Вадим Пугач, начальник службы гражданско-патриотического воспитания войсковой части 5448, начальник военно-патриотического клуба «Гранит»:
Наш военно-патриотический клуб называется «Гранит», он был основан 27 ноября 2021 года. Цель клуба это военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи. Позывной нашей воинской части – это гранит. Гранит камень, крепость в дальнейшем как характер человека, поэтому выбрали такое название клуба.

Подрастающему поколению здесь прививают чувство гордости за свою страну, знакомят с историей и подвигом белорусского народа, приучают к дисциплине и самостоятельности. Все это формирует осознанную позицию патриота и защитника Родины. Много внимания уделяется укреплению здоровья и физической подготовке: с подростками занимаются опытные инструкторы, спортсмены и офицеры.

Чтобы зачислиться, есть очередь. Почему подростки хотят заниматься в военно-патриотическом клубе «Гранит»?-4

Вадим Пугач:
По физической подготовке мы проводим такие занятия, как рукопашный бой и атлетическая подготовка с элементами общей физической подготовки для того, чтобы укрепить мышцы. Занятия с воспитанниками проходят три раза в неделю. У нас они поделены на группы по возрасту: вторник, четверг и суббота. Вторник, четверг у нас проходят занятия в рамках военно-спортивного многоборья, а в субботу уже занятия проводятся непосредственно по программе военно-патриотического клуба, касающегося допризывной подготовки. Уже более мы уделяем внимание военным наукам: строевая подготовка, общевоинские уставы. Конечно, немаловажную роль в этом всем играет патриотическое воспитание.

Программа настолько разнообразна, что скучать точно не придется. Все предметы, которые изучают девчонки и мальчишки, напрямую связаны с военной составляющей и позволяют привлечь внимание подрастающего поколения к военному мастерству. Тренировки по рукопашному бою, легкой атлетике и фехтованию проводят профессионалы своего дела. Воспитанники клуба поделились эмоциями.

Чтобы зачислиться, есть очередь. Почему подростки хотят заниматься в военно-патриотическом клубе «Гранит»?-7

Матвей Зайко:
Мне очень нравится фехтование, я выиграл в первом же бою. Это развивает реакцию, выносливость и боевой дух, потому что ты думаешь только о победе, ну и, конечно же, я укрепил мышцы, стал намного сильнее, выносливее.

Чтобы зачислиться, есть очередь. Почему подростки хотят заниматься в военно-патриотическом клубе «Гранит»?-10

Татьяна Елизарова, старший офицер физподготовки и спорта, тренер по фехтованию:
Фехтование развивает в них боевой дух, физические качества направлены на скорость, выносливость, концентрацию внимания. Они учатся передвижению, то есть это сила ног, рук, задействованы практически все группы мышц, конечно же, умственная деятельность.

Чтобы зачислиться, есть очередь. Почему подростки хотят заниматься в военно-патриотическом клубе «Гранит»?-13

В клубе ребята проходят отличную школу подготовки, получают знания и навыки, которые обязательно пригодятся в жизни, учатся общаться и становятся по-настоящему сплоченным коллективом. Пополнить ряды юных патриотов можно, обратившись в войсковую часть 5448. Необходимо будет написать заявление и захватить справку о состоянии здоровья. Ну и самое главное – желание. На данный момент в клуб зачислено более 150 воспитанников, еще в очереди ожидают порядка 30-40 человек. Новый набор стартует с сентября. Именно здесь формируется связь поколений и воспитываются главные чувства – патриотизм, уважение и любовь к Родине.

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Фотофакт

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