Чтобы зачислиться, есть очередь. Почему подростки хотят заниматься в военно-патриотическом клубе «Гранит»?

Вот уже больше года на базе столичной воинской части 5448 работает военно-патриотический клуб «Гранит». Он создан для ребят, которые хотят изучать военное дело, основы рукопашного боя и готовят себя к службе, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Посещают занятия мальчишки и девчонки от 10 до 17 лет. Примечательно, что во внутренних войсках функционирует 18 ВПК.

Вадим Пугач, начальник службы гражданско-патриотического воспитания войсковой части 5448, начальник военно-патриотического клуба «Гранит»:

Наш военно-патриотический клуб называется «Гранит», он был основан 27 ноября 2021 года. Цель клуба – это военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи. Позывной нашей воинской части – это гранит. Гранит – камень, крепость в дальнейшем как характер человека, поэтому выбрали такое название клуба. Подрастающему поколению здесь прививают чувство гордости за свою страну, знакомят с историей и подвигом белорусского народа, приучают к дисциплине и самостоятельности. Все это формирует осознанную позицию патриота и защитника Родины. Много внимания уделяется укреплению здоровья и физической подготовке: с подростками занимаются опытные инструкторы, спортсмены и офицеры.

Вадим Пугач:

По физической подготовке мы проводим такие занятия, как рукопашный бой и атлетическая подготовка с элементами общей физической подготовки для того, чтобы укрепить мышцы. Занятия с воспитанниками проходят три раза в неделю. У нас они поделены на группы по возрасту: вторник, четверг и суббота. Вторник, четверг у нас проходят занятия в рамках военно-спортивного многоборья, а в субботу уже занятия проводятся непосредственно по программе военно-патриотического клуба, касающегося допризывной подготовки. Уже более мы уделяем внимание военным наукам: строевая подготовка, общевоинские уставы. Конечно, немаловажную роль в этом всем играет патриотическое воспитание. Программа настолько разнообразна, что скучать точно не придется. Все предметы, которые изучают девчонки и мальчишки, напрямую связаны с военной составляющей и позволяют привлечь внимание подрастающего поколения к военному мастерству. Тренировки по рукопашному бою, легкой атлетике и фехтованию проводят профессионалы своего дела. Воспитанники клуба поделились эмоциями.

Матвей Зайко:

Мне очень нравится фехтование, я выиграл в первом же бою. Это развивает реакцию, выносливость и боевой дух, потому что ты думаешь только о победе, ну и, конечно же, я укрепил мышцы, стал намного сильнее, выносливее.

Татьяна Елизарова, старший офицер физподготовки и спорта, тренер по фехтованию:

Фехтование развивает в них боевой дух, физические качества направлены на скорость, выносливость, концентрацию внимания. Они учатся передвижению, то есть это сила ног, рук, задействованы практически все группы мышц, конечно же, умственная деятельность.