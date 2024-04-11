Ездят на самокатах и скутерах. Какие травмы часто получают владельцы мобильного транспорта?

Сейчас мы переживаем новый тренд – микромобильность: электросамокаты, сегвеи, моноколеса, гироскутеры. Микротранспорт прижился в Беларуси, но есть и те, для кого это очередная головная боль. Ведь владельцы самокатов могут ехать по велодорожке, тротуару и обочине дороги. О том, почему все больше людей отдают предпочтение мобильному транспорту, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Вы видите статистику травматизма тех, кто перемещается и кто пересекается с теми, кто ездит на самокатах, скутерах. Какая она для лета, теплого сезона – специфическая? Что больше всего страдает – какие переломы, какие характерные травмы получают люди?
Андрей Деменцов, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением:
С моей точки зрения, то, что мы наблюдаем по детскому отделению 6-й больницы, то есть увеличивается количество травм, которые связаны со средствами мобильного передвижения, электросамокатами. Эти травмы, которые мы наблюдаем, более тяжелые, в отличие от классических травм. То есть ломаются кости, очень часто наблюдаются внутрисуставные переломы, помимо повреждения кожных покровов, которые требуют сбора анамнеза. При необходимости допрививаем от столбняка. Зачастую эти пациенты нуждаются в больших хирургических вмешательствах и длительной реабилитации. То есть тяжесть травм, которая связана с этими средствами индивидуального передвижения, возрастает на порядок, в отличие от классических травм – подскользнулся, упал.