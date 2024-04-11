Увеличивается количество дорожек. Как в Минске развивается велоинфраструктура?

Сейчас мы переживаем новый тренд – микромобильность: электросамокаты, сегвеи, моноколеса, гироскутеры. Микротранспорт прижился в Беларуси, но есть и те, для кого это очередная головная боль. Ведь владельцы самокатов могут ехать по велодорожке, тротуару и обочине дороги. О том, почему все больше людей отдают предпочтение мобильному транспорту, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

По велоинфраструктуре Минск – известно, что очень хороший велотрек, много секций. Чего не хватает для того, чтобы спорт продолжал дальше развиваться, вообще, велокультура, велодвижение продолжало дальше развиваться или все у нас на базовом хорошем уровне?