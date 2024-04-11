Увеличивается количество дорожек. Как в Минске развивается велоинфраструктура?

Сейчас мы переживаем новый тренд – микромобильность: электросамокаты, сегвеи, моноколеса, гироскутеры. Микротранспорт прижился в Беларуси, но есть и те, для кого это очередная головная боль. Ведь владельцы самокатов могут ехать по велодорожке, тротуару и обочине дороги. О том, почему все больше людей отдают предпочтение мобильному транспорту, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
По велоинфраструктуре Минск – известно, что очень хороший велотрек, много секций. Чего не хватает для того, чтобы спорт продолжал дальше развиваться, вообще, велокультура, велодвижение продолжало дальше развиваться или все у нас на базовом хорошем уровне?
Евгений Гутарович, мастер спорта международного класса по велоспорту:
У нас все достаточно неплохо. У нас, на самом деле, государство смотрит за велодвижением, велоспортом. В частности, у нас построили замечательный, просто уникальный в своем формате велотрек. Есть возможность не только заниматься велоспортом на треке, шоссе. Какие-то есть даже школы. У нас, что мне очень нравится – с каждым годом увеличивается количество велосипедных дорожек. На самом деле, это не может не радовать. Я скажу так, что даже раньше было сложно велосипедную дорожку использовать, потому что съезды, тротуары. Выезд, заезд на велосипедную дорожку был достаточно ограниченный, бордюры были высоки. Сейчас это, в принципе, реально очень удобно. Использовать велосипедную дорожку в качестве покатушек, как мы говорим, нагнать аппетит – то, в принципе, это круто.
Ездят на самокатах и скутерах. Какие травмы часто получают владельцы мобильного транспорта – подробнее здесь.