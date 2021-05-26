Президент Беларуси: «Психологически наше общество готово стать частью новой Евразии, её форпостом»

Новости Беларуси. Недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 26 мая на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Бешанова, корреспондент:

Мы живем в эпоху, о которой скоро напишут в учебниках. Система международных отношений меняется буквально на глазах. Однополосная модель, основанная на глобальной гегемонии США, уже не работает. Относительно стабильный период отношений между странами закончился. Баланс сил нарушен, растет конфликтное пространство. В новом мировом порядке Беларусь должна занять свое место.