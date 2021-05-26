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Президент Беларуси: «Психологически наше общество готово стать частью новой Евразии, её форпостом»

26 мая 2021 19:31
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Новости Беларуси. Недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 26 мая на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Бешанова, корреспондент:
Мы живем в эпоху, о которой скоро напишут в учебниках. Система международных отношений меняется буквально на глазах. Однополосная модель, основанная на глобальной гегемонии США, уже не работает. Относительно стабильный период отношений между странами закончился. Баланс сил нарушен, растет конфликтное пространство. В новом мировом порядке Беларусь должна занять свое место.

Президент Беларуси: «Психологически наше общество готово стать частью новой Евразии, её форпостом»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все совсем неплохо. Честно скажу, даже неожиданно неплохо сегодня на внешнеэкономическом векторе. По сути дела, не хочет Запад быть нашим соседом – не надо. Мы санкции компенсируем нашими активными действиями на других направлениях, на других рынках. Заменим неумолимо стареющую Европу стремительно растущей Азией. Психологически наше общество готово стать частью новой Евразии, ее форпостом.

Президент Беларуси: «Психологически наше общество готово стать частью новой Евразии, её форпостом»-4

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Юлия Бешанова # Фотофакт

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