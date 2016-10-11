Светлана Драган: «Знаки Зодиака – вообще, не то, чем оперирует настоящий астролог»

Светлана Драган, российский астролог в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы знаете, такое количество людей, в общем, каждый человек хочет верить в чудо: что есть что-то необъяснимое, что-то более-менее волшебное, которое ему подскажет найти верный путь и с этой мечтой очень сложно справиться. И очень многие ведутся на это и обманываются. Подскажите, пожалуйста, Вы можете назвать верную причину, верный признак того, как отличить специалиста от шарлатана, который рассказывает о том, что может предсказать, помочь?

Светлана Драган:

Во-первых, вот просто начну с самого низкого уровня, когда мы говорим про какие-то журналы, «Лиза-гороскоп», знаки Зодиака – вот этот подходит, вот этот не подходит.

Меня начинают спрашивать и я понимаю, что людям не расскажешь, что это, вообще, не то, чем оперирует настоящий астролог.

Вообще, не то. Во-вторых, есть ряд астрологов, которые только что поучились, им показалось, что они всё поняли, они препарируют там психологическую картину, ну, может быть. Но, когда речь идёт о прогнозе, это более сложная математическая система, которая требует такого, другого склада ума, отчасти. Но есть один маленький секрет – он тоже не панацея, но, всё-таки. Когда Вы приходите к астрологу, даёте ему свои данные и он их берёт, и начинает Вам что-то рассказывать – это неправда.

То есть, надо сначала подогнать эту карту до минут рождения, как вот подгоняется костюм.

Тогда он работает. То есть, там есть технология такая математическая, позволяющая вычислить эту натальную карту до минут рождения. Тогда, с точки зрения прогноза, Вы можете на неё опираться. Если этого нет, здесь нужно тоже понимать: чем-то ты можешь воспользоваться в этой карте, чем-то нет. Надо обладать опытом, чтоб понимать, как же в самом худшем случае воспользоваться, если нет времени рождения. Это очень сложно, это отнимает самые большие возможности. Тут очень узкий вариант.