Хвойные лапки и 5 тысяч тюльпанов: как украшают улицы Минска?

Новости Беларуси. Тонны хвойных лапок заняли места цветников в городских вазах. В Минске приступили к зимнему оформлению города.

Как отмечают специалисты, зеленые ветки в холода визуально согревают прохожих, а перед новым годом создают праздничное настроение.

В ближайшее время хвоя украсит все вакантные вазы в городе. Около Мингорисполкома озеленители уже начали цветочное оформление города к 950-летию, которое Минск отметит в 2017 году.

Специально к празднику разработано новое проектное решение оформления клумб. Уже начались высадки луковичных растений.

Пять тысяч тюльпанов красного и желтого цвета порадуют минчан и гостей столицы уже весной.

Также будет высажено более тысячи кустарников. Это всеми любимая низкорастущая спирея золотистого цвета и барбарис Тунберга, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анжелика Пузанкова, руководитель по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Выполняется подрезка кустарников выравнивающая – та, которая убирает отросшие побеги, чтобы уже к зиме готовить растения.

Работают по уборке листвы, в том числе механическая уборка, позволяющая одновременно как ухаживать за газоном, так и собирать листья с неё.