В микрарайоне Шабаны на окраине промышленной зоны поселился аист

Новости Беларуси. Аист остался без крыши.

Бездомную птицу заметили жители микрорайона Шабаны. Она поселилась в кустах на окраине промышенной зоны.

Небезразличные прохожие всерьез обеспокоены судьбой крылатого гостя и всячески пытаются ему помочь.

В частности, сообщили уже всем организациям, которые могут пристроить аиста и волонтерам, но пока он продолжает томиться в городской среде.

Минчане, которые уже не первый день наблюдают за приблудившейся птицей, просят оказать содействие в дальшейшей судьбе одного из летающих символов Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александра Лапай:

Я со своей стороны очень сильно неравнодушный человек к природе, хочу очень ему помочь.