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В микрарайоне Шабаны на окраине промышленной зоны поселился аист

11 октября 2016 18:17
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Новости Беларуси. Аист остался без крыши.

Бездомную птицу заметили жители микрорайона Шабаны. Она поселилась в кустах на окраине промышенной зоны.

Небезразличные прохожие всерьез обеспокоены судьбой крылатого гостя и всячески пытаются ему помочь.

В частности, сообщили уже всем организациям, которые могут пристроить аиста и волонтерам, но пока он продолжает томиться в городской среде.

Минчане, которые уже не первый день наблюдают за приблудившейся птицей, просят оказать содействие в дальшейшей судьбе одного из летающих символов Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александра Лапай:
Я со своей стороны очень сильно неравнодушный человек к природе, хочу очень ему помочь.

Для этого я обратилась в соцсети, кинула объявление для того, чтобы может быть кто-то смог помочь.

# общество # Птицы Беларуси

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