В микрарайоне Шабаны на окраине промышленной зоны поселился аист

Новости Беларуси. Аист остался без крыши.
Бездомную птицу заметили жители микрорайона Шабаны. Она поселилась в кустах на окраине промышенной зоны.
Небезразличные прохожие всерьез обеспокоены судьбой крылатого гостя и всячески пытаются ему помочь.
В частности, сообщили уже всем организациям, которые могут пристроить аиста и волонтерам, но пока он продолжает томиться в городской среде.
Минчане, которые уже не первый день наблюдают за приблудившейся птицей, просят оказать содействие в дальшейшей судьбе одного из летающих символов Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Александра Лапай:
Я со своей стороны очень сильно неравнодушный человек к природе, хочу очень ему помочь.
Для этого я обратилась в соцсети, кинула объявление для того, чтобы может быть кто-то смог помочь.