«Судьба ищет возможности поставить галочку»: астролог

Светлана Драган, российский астролог в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я видел Ваше интервью, Вы рассказывали о том, что как-то посмотрели прогноз на своего сына, был неудачный день для того, чтобы он ездил за рулём. Вы ему сказали: «Ни в коем случае не садись за руль». Он сел, попал в небольшую аварию и уже вечером, когда вы его подвозили, уже на Вашу машину, вы находились вместе, в двух метрах упала огромная банка с огурцами, непонятно, с какой высоты. Но значит ли это, что «чёрный день» – катастрофы не избежать, хоть большой, хоть маленькой? Если уж это выпало, всё равно оно человека догонит в какой-то степени?

Светлана Драган:

Просто вспоминаю различные случаи, которые были. Допустим, был такой случай у меня: пришёл человек очень занятый, занимающий должность большую, сказал: «У меня отпуск, я лечу туда-то, мне нужно понять – безопасно это или нет?» Ему казалось, что банальный вопрос. Я посмотрела и говорю: «Знаете, вот обратный путь, честно говоря, вопрос жизни и смерти. Не хочу Вас пугать, но, пока есть возможность, всё-таки, дату смените».

Он сердился, говорил, что: «Всё у меня очень чётко и нет возможности менять».

Я не хотела его сердить и говорю: «Выберите для себя сами». Ну, всё-таки, он скрепя сердце, сменил эту дату, и потом выяснилось, что этот обратный путь – из Домодедова. Как раз был взрыв тогда в Домодедово и те, кто шли с этого рейса – вот уже приземлился самолёт – большая часть людей погибла. И его взгляд на это стал другим. Бывают и другие случаи, когда, допустим, я вижу, что ездить нельзя в это время.

Люди не ездили, поставили машину, но кто-то въехал в эту машину.

То есть, конечно, у судьбы есть такая хитрость. Она ищет возможности поставить галочку. Если у неё есть событие, это ж как энергия, то она должна как-то проявить её, хоть в какой-то мере. И иногда есть возможность выбрать даже, что лучше