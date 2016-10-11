Светлана Драган: «Астрология – чистая математика»

Светлана Драган, российский астролог, специализирующийся в прогнозировании ключевых экономических и политических событий в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. В частности, она даёт регулярные прогнозы на изменения курсов валют, ценных бумаг, стоимости энергоресурсов. Её прогнозы крайне востребованы среди бизнесменов, а также лиц, ответственных за принятие важных решений. Светлана, добрый вечер! Большое спасибо, что нашли время на эту встречу. Вы – абсолютно уникальный астролог, поскольку делаете прогнозы на такие, в общем-то, непривычные для астролога вещи, как курс рубля, доллара, евро и всевозможные геополитические события. Но такой удивительный момент – для того, чтобы делать какой-то астрологический прогноз, к примеру, доллару или евро, надо знать время и дату его рождения. Но это, наверное, что-то из разряда неопределяемого? Светлана Драган, астролог:

Я понимаю. Справедливый вопрос. Но, на самом деле, такие вот вещи, как геополитические моменты, как Forex и так далее – здесь нужен ряд опорных точек, на которые я должна сделать ставку. И немножко технология рассмотрения другая. Есть ведь рождение доллара, но я эту карту в расчёт не беру. Я беру другую карту, которая работает лучше. Любая карта, любой алгоритм – я его рассматриваю, сначала я его тестирую, отматываю обратно немножко по времени какие-то вещи, чтоб понять – работает вот именно эта космограмма, карта, как хотите её назовите, или нет. То есть, это выпад, во-первых, это большой объём до этого проделанной работы, перепроверенных карт – рабочих, нерабочих. Иногда карта лидера сигнализирует больше, чем какая-либо карта страны, поэтому всё не так просто. Для того, чтобы проследить, к примеру, судьбу, отношение евро к доллару, Вы, всё-таки, нашли день рождения? Или это – совокупность каких-то данных? Светлана Драган:

Я брала несколько вариантов. Карта доллара категорически никак мне ничего не подсказала и совсем не работает. Тогда пришлось найти карту евро. Светлана Драган:

Нет, это я всё равно беру, конечно же. Я нашла там ещё пару карт, из них одна сработала и настолько точно, что, конечно, это мой секрет, что я взяла. Потому что это, всё-таки, такая профессиональная тайна. Но, удивительное дело, карта работает очень серьёзно. А, когда в соотношении с евро, то картина открывается более такая многогранная, голографичная.



Я бы, может быть, и не поверил просто в астрологию, если бы не было документального подтверждения того, что Ваши прогнозы, во многом, подтверждаются. Сейчас в Беларуси, собственно, как и в России формируется или готовится бюджет на следующий год, и очень многое зависит от цены на нефть. Можете Вы нашим телезрителям рассказать, вообще, какова судьба – будет падать цена на нефть или расти?

Светлана Драган:

Ну, я думаю, что будет два таких острых момента. Думаю, что где-то в районе 20-ых чисел – сейчас, честно говоря, не помню, у меня всегда это в тексте имеется – 20-ых чисел ноября и в декабре. Но очень много нюансов, которые нужно посмотреть. Нефть – раньше работала эта карта прямо как часы. Сейчас в этом есть некоторые напряжения, но, судя по тому, что это сверялось с другими какими-то вещами, это будут такие взлёты. Хотя, до этого, в общем, может быть, всё будет выглядеть не так позитивно. Тем не менее, если об общей тенденции нефтяной говорить, то она выглядит значительно более стабильной, нежели в прошлом году. Светлана, посмотрите, существует большое количество аналитиков, которые составляют экономические прогнозы по ценным бумагам, по нефти, по соотношению к доллару. Исходя из той информации, которую они собирают. Они не называют себя астрологами, они называют себя финансовыми консультантами или экспертами. Они собирают большое количество информации. Вы полагаетесь только на звёзды или, в общем-то, собираете ту же информацию, но, может быть, добавляете к этому ауру таинственности? Светлана Драган:

Я, в общем, не очень люблю мистификации какие-либо. Астрология, в моём случае, – чистая математика, но, конечно, опыт и умение ассоциативно мыслить. Вообще, такой синтез. Но, скажу Вам так: когда я взялась за прогнозирование экономическое, мне, конечно, потребовались знания для понимания – как же трейдеры с этим управляются. И я в МИФИ прошла такой курс, достаточно такой объёмный, чем пользуются трейдеры. Естественно, это – фундаментальный анализ. Естественно, есть технический анализ. И все те технические моменты я, конечно, испробовала. Но здесь есть такая маленькая, скажем, тайна, что ли. Forex, например, вообще, любой так рынок – он очень загадочен, он вокруг себя формирует среду. Это – система. И как только появляются общедоступные методы прогнозирования, технические. Там всякие волны Эллиота, в общем, много их. То работает вот это, ну, не знаю, года два. И система выбрасывает это использование, то есть, она находит антивирус на них, как будто бы. Любой заход, скажем, в её зону она отрубает достаточно быстро. Поэтому, конечно, что-то работает, кто-то есть, кто базируется на этих волнах Эллиота, по-разному. Фундаментальный анализ для меня как для астролога – мне даже как-то немножко забавно. Потому что одни и те же факторы для аналитиков и разные выводы. Что из этого можно извлечь?



И, когда я училась, кстати говоря, там был такой очень серьёзный человек, у него не переставал телефон звонить, потому что все консультировались. Он мне рассказывал о различных математических методах, вплоть до такой очень серьёзной математической модели, и квантовой, в том числе. Было давно достаточно, я ему говорю: «Вы знаете, вот мой инструмент подсказывает, что очень сильно будет расти евро». Тогда ещё не было вот так вот евро, не отделено было. Он говорит: «Ничего об этом не говорит». Но эта штука – это природный процесс, он вне человеческой логики. Можно, конечно, спорить с этим, я понимаю, что не очень выгодно тем, кто работает в этой среде.

Я знаю, как ко мне относятся аналитики и мне приходилось с ними вплотную сотрудничать, работать и так далее. В 2010 году у нас был такой экономический прогноз на Втором канале, действовал целый год, сменилось у меня пять аналитиков вот таких экономических. Но это было им не очень интересно, потому что каждую неделю мы подводили итог и результаты были не лучшие у них. То есть, Вы предсказывали верно? Светлана Драган:

Практически. Здесь тоже бывают… Я не Бог, да. Но, тем не менее, у меня же есть ещё дополнительная работа. Если я, скажем, какое-то направление беру, филигранно можно с ним работать. Вопрос очень-очень большой загруженности. Но там тоже это всё было. Это было очень тяжело, потому что там все рынки были. И наши ММВБ, и отдельно ценные бумаги, и нефть, и золото, и всё на свете. Это было просто физически тяжело, потому что реально аналитическая работа, круглосуточная. Очень сложно. Но, тем не менее, для меня это был большой опыт. Поясните такой момент. Для кого-то вопрос: является ли астрология наукой, закрыт. Знаете, масса справочников и учебников не признают это наукой. У Вас есть для самой себя объяснение, подтверждение научного характера того, что это именно закон, или это просто совпадение и мистика, дарованная звёздами. Светлана Драган:

Нет, отнюдь. Всё это – абсолютно математическая модель. Другое дело, что пользоваться ей не все могут. Даже те, кто обучается. Нужно потратить огромное количество времени и лет, потому что это должно сочетаться с опытом. И нужен определённый склад ума. У нас делают скрипки все, но Страдивари делал отдельную скрипку. Это всегда так. Я давно живу с астрологией и замечают такую штуку: сначала все признавали, что существует соотношение Луны и Солнца, что нужно сеять тогда-то, собирать урожай тогда-то, что вот есть такой ритм и все уже давно на него сделали ставку, все поняли, что он работает. Такое соотношение имеется: приливные волны, это, вообще, волновая теория. Есть Солнце. Теперь вдруг стали считать циклы Солнца – когда оно активно, когда неактивно. А что – все остальные планеты, которые так же встроены в эту систему? У них есть ритмы. Просто для того, чтобы понять, для того, чтобы перепроверить, нужно время. Отметать очень легко, природные процессы поддаются вот этому отсчёту, алгоритма этого. То есть, фактически это – математическая работа и Вы используете, безусловно, современные средства и технологии. Светлана Драган:

Это, как Вам сказать, геометрия, помноженная на цикличность. У нас есть плоскостной формат, условно говоря, в котором видна вся вот эта система, соотношение планет. И карта – это результат такого расчёта?



Светлана Драган:

Разумеется, ничего другого здесь нет. И, более того, был такой очень известный математик, не буду называть его фамилии. Он решил опровергнуть всю эту историю с астрологией, всем она, в общем, давно надоела.

И как только вот он вписался в эту систему, как только он понял, из-за чего она состоит – он теперь адепт, пишет книги и он, в общем-то, серьёзный математик, известный. То есть, никто не гнушался – ни Кеплер, ни Ньютон даже. Но просто невыгодно как-то распространять. Тот же Авиценна. Существуют любые формы рассмотрения астрологические. Авиценна использовал это для медицинской астрологии. Тут возможностей невероятное количество. Главное, задать ракурс – что нужно? Вы знаете, такое количество людей, в общем, каждый человек хочет верить в чудо: что есть что-то необъяснимое, что-то более-менее волшебное, которое ему подскажет найти верный путь и с этой мечтой очень сложно справиться. И очень многие ведутся на это и обманываются. Подскажите, пожалуйста, Вы можете назвать верную причину, верный признак того, как отличить специалиста от шарлатана, который рассказывает о том, что может предсказать, помочь? Светлана Драган:

Во-первых, вот просто начну с самого низкого уровня, когда мы говорим про какие-то журналы, «Лиза-гороскоп», знаки Зодиака – вот этот подходит, вот этот не подходит. Меня начинают спрашивать и я понимаю, что людям не расскажешь, что это, вообще, не то, чем оперирует настоящий астролог. Вообще, не то. Во-вторых, есть ряд астрологов, которые только что поучились, им показалось, что они всё поняли, они препарируют там психологическую картину, ну, может быть. Но, когда речь идёт о прогнозе, это более сложная математическая система, которая требует такого, другого склада ума, отчасти. Но есть один маленький секрет – он тоже не панацея, но, всё-таки. Когда Вы приходите к астрологу, даёте ему свои данные и он их берёт, и начинает Вам что-то рассказывать – это неправда. То есть, надо сначала подогнать эту карту до минут рождения, как вот подгоняется костюм. Тогда он работает. То есть, там есть технология такая математическая, позволяющая вычислить эту натальную карту до минут рождения. Тогда, с точки зрения прогноза, Вы можете на неё опираться. Если этого нет, здесь нужно тоже понимать: чем-то ты можешь воспользоваться в этой карте, чем-то нет. Надо обладать опытом, чтоб понимать, как же в самом худшем случае воспользоваться, если нет времени рождения. Это очень сложно, это отнимает самые большие возможности. Тут очень узкий вариант. Подскажите, тогда, если говорить не о человеческих судьбах, а о судьбах государств или геополитических событиях, вы видите закономерность или совпадения какие-то, к примеру, у катастроф, которые происходят, допустим, сейчас в Украине или в Северной Африке, в Европе? Или просто великие войны, о которых мы говорим.



Светлана Драган:

Здесь есть общая для всех конфигурация на небе. Когда есть проблемы между взаимоотношениями серьёзных планет. Например, недавно Уран с Плутоном спорил, конфликтовал ужасно. Это – крайне такая агрессивная конфигурация, которая вызывает, вообще, войны, перестройку во всех смыслах – как в техническом, так и ментальном. Очень много таких вещей.