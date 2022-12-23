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«Свет, музыка, платье, смокинги». В Минске для выдающихся старшеклассников провели сказочный бал

23 декабря 2022 18:58
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Новости Беларуси. Одна из самых ярких точек в столичном марафоне волшебства – настоящий бал для юных минчан. Грандиозный праздник собрал во Дворце детей и молодежи 160 старшеклассников, добившихся особых успехов в учебе и творчестве, спорте и общественной деятельности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Свет, музыка, платье, смокинги». В Минске для выдающихся старшеклассников провели сказочный бал-1

Целых два месяца юноши и девушки с трепетом готовились к светскому мероприятию, репетировали движения и подбирали наряды. И сегодня, 23 декабря, они превратили этот обычный зимний вечер в настоящую сказку.

«Свет, музыка, платье, смокинги». В Минске для выдающихся старшеклассников провели сказочный бал-4

Ульяна Калоша, ученица средней школы № 22:
Свет, музыка, платье, смокинги – это классно сочетается, очень красиво. Это были незабываемые впечатления, правда, нам очень понравилось.

«Свет, музыка, платье, смокинги». В Минске для выдающихся старшеклассников провели сказочный бал-7

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Основная цель очень простая – это чтобы каждому ребенку подарить праздник. А за этой простой целью скрываются очень большие ресурсы и возможности, которые на самом деле затрачиваются, чтобы дошел до каждого ребенка этот праздник. Потому что каждый руководитель приедет с подарком.

«Свет, музыка, платье, смокинги». В Минске для выдающихся старшеклассников провели сказочный бал-10

На этом чудеса для «Наших детей» не закончатся. Впереди еще много мероприятий. Без внимания и подарков не останется ни один ребенок.

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# Бал # общество # Артем Цуран # Ульяна Калоша # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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