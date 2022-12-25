Каждый получил подарки. Депутат Алла Смоляк посетила отделение пребывания пожилых и инвалидов в Брагинском районе

Новости Беларуси. Беларусь сегодня в тисках двух войск – украинской группировки и Запада, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Особенно с польской стороны, где Варшава наращивает численность армии и модернизирует ее. Но не стоит недооценивать и южное направление. К нашим границам Украина стянула внушительный военный контингент и продолжает обострять ситуацию. Осенью Киев взрывал мосты в гомельском и мозырском направлениях и минировал приграничные территории. Приехать туда может не каждый. Как сейчас живут люди на белорусско-украинской границе?

На неделе в трех районах Гомельской области ввели временное ограничение на въезд в пограничную полосу. Об этом говорится в постановлении Совета министров и продиктовано нынешней ситуацией в сфере безопасности.

Оценить обстановку в конце 2022 года в подконтрольный регион приехала сенатор Алла Смоляк. Кроме приема граждан у нее сегодня есть и другая миссия – поздравить с Новым годом тех, кто встречает его не дома. В местном отделении круглосуточного пребывания пожилых людей и инвалидов находятся 32 человека из Брагинского, Лоевского и Хойникского районов. Каждый из них получил подарки.