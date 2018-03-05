Восстановить старинную мельницу и открыть кафе: с каким вопросами обращались жители на выездном приёме в Дрогичине

Новости Беларуси. 5 марта выездной прием в Дрогичине провел помощник Президента – главный инспектор по Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 5 марта выездной прием в Дрогичине провел помощник Президента – главный инспектор по Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Многие из озвученных на встрече тем, таких как трудоустройство – для района привычные. А вот некоторые прозвучали впервые. Например, местному коллекционеру не дают возможность переместить в агроусадьбу и восстановить старинную мельницу, а бизнесмену открыть кафе.
Василий Герасимов, помощник Президента – главный инспектор по Брестской области:
Человек хочет организовать музей. Это же прекрасно, когда есть такие энтузиасты, которые двигают это направление. Поэтому давно надо было обратить на него внимание. Чем-то помочь, чем-то с точки зрения даже насыщения. Этого сделано не было, а какие-то непонятные оправдания. Человек, который хочет построить магазин. Ну в Дрогичине не так много такого рода пунктов общественного питания. И с 15-го года он ходит и не может решить этот вопрос. Ну, это конечно ужас. С такими специалистами надо разбираться.
Как правило, такие вопросы требуют более глубокого анализа и взяты на особый контроль. Большинство же проблем были решены на месте.