Восстановить старинную мельницу и открыть кафе: с каким вопросами обращались жители на выездном приёме в Дрогичине

Василий Герасимов, помощник Президента – главный инспектор по Брестской области:

Человек хочет организовать музей. Это же прекрасно, когда есть такие энтузиасты, которые двигают это направление. Поэтому давно надо было обратить на него внимание. Чем-то помочь, чем-то с точки зрения даже насыщения. Этого сделано не было, а какие-то непонятные оправдания. Человек, который хочет построить магазин. Ну в Дрогичине не так много такого рода пунктов общественного питания. И с 15-го года он ходит и не может решить этот вопрос. Ну, это конечно ужас. С такими специалистами надо разбираться.