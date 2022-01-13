«Суженый-ряженый, приснись и приди водицы напиться». Как гадать, чтобы точно увидеть будущего мужа?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Старый Новый год – самое время заглянуть в зеркальце за своим будущим и познакомиться с суженым-ряженым.

Гадать на Святки разрешается. В окошко к предкам постучимся в Скирмантово Дзержинского района. Испокон веков вечерами на хуторе колядовали, ворожили. Традиции берегут.

Евгения Лебедева, местная жительница:

Выливали олово. Расплавиться оно на воду. Бывает какая-то птичка, листик, хоть что. Но что-то все равно бывает. Кому попадется человеческая фигура, значит ты уже пойдешь замуж. Бывало, есть гадалки, которые на картах умели гадать или сны разгадывать. Вот их приглашали.

Наталья Редько, заведующая отделом культуры Скирмантовского дома культуры:

Я спать ложилась в ночь, так поставила ведро воды под кровать и на замок ее, а ключ под подушку и говорю: суженый-ряженый, приснись и приди водицы напиться. Что вы думаете? Казалось бы, кто-то приходил и просил этого ключа, чтобы открыть. Женщины говорили, что слушай, мне точно приснился похожий на моего мужа, так, как я гадала.

Близко иль далеко? С какой стороны придет гарны хлопец, укажет сапог. Бросай, а мы побежим смотреть. Смотри, вон туда, оттуда будет твой суженый.

Ждать ли сватов в этом году, подскажет забор. Главное – обнять, что есть мочи. Двумя руками обнимай. Держи, будем считать: выйдет – не выйдет. Выйдет скоро замуж! Танюша, поздравляю!

Еще один бабушкин способ – угостить собаку оладками-блинцами. Чей первый посмакует, та и пойдет под венец. Антон, возьми чью оладку. Ира, зови на свадьбу. Выйдите все замуж!

Повстречается половинка в этом году или ждать пару-тройку лет? Кольцо пробьет вместо стрелок. До самого дна опускай, вытягивай. У тебя стукнулось один раз – через год будет свадьба. Ни одного раза кольцо не стукнулось – в этом году будет свадьба.

Портрет принца, как клад, «зарыт» в дровишках. Берем охапку и считаем. Пьяница, гуляка, будет хозяйственный. Будешь счастливо жить.

Тяжелые дрова. Добрый, трудолюбивый, толстый.

На колядных вячорках тайны раскрывали блюдца. Коль спрятан хлеб и ключ, будет муж трудолюбивый и хозяйственный. Пробка – горе-пьяница.

Твой будет умный. Видишь? Книжечка у тебя.

О, зеркало – будет красавец, модный.