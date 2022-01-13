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«Суженый-ряженый, приснись и приди водицы напиться». Как гадать, чтобы точно увидеть будущего мужа?

13 января 2022 09:12
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Старый Новый год самое время заглянуть в зеркальце за своим будущим и познакомиться с суженым-ряженым.

«Суженый-ряженый, приснись и приди водицы напиться». Как гадать, чтобы точно увидеть будущего мужа?-1

Гадать на Святки разрешается. В окошко к предкам постучимся в Скирмантово Дзержинского района. Испокон веков вечерами на хуторе колядовали, ворожили. Традиции берегут.

«Суженый-ряженый, приснись и приди водицы напиться». Как гадать, чтобы точно увидеть будущего мужа?-4

Евгения Лебедева, местная жительница:
Выливали олово. Расплавиться оно на воду. Бывает какая-то птичка, листик, хоть что. Но что-то все равно бывает. Кому попадется человеческая фигура, значит ты уже пойдешь замуж. Бывало, есть гадалки, которые на картах умели гадать или сны разгадывать. Вот их приглашали.

«Суженый-ряженый, приснись и приди водицы напиться». Как гадать, чтобы точно увидеть будущего мужа?-7

Наталья Редько, заведующая отделом культуры Скирмантовского дома культуры:
Я спать ложилась в ночь, так поставила ведро воды под кровать и на замок ее, а ключ под подушку и говорю: суженый-ряженый, приснись и приди водицы напиться. Что вы думаете? Казалось бы, кто-то приходил и просил этого ключа, чтобы открыть. Женщины говорили, что слушай, мне точно приснился похожий на моего мужа, так, как я гадала.

«Суженый-ряженый, приснись и приди водицы напиться». Как гадать, чтобы точно увидеть будущего мужа?-10

Близко иль далеко? С какой стороны придет гарны хлопец, укажет сапог.

Бросай, а мы побежим смотреть. Смотри, вон туда, оттуда будет твой суженый.

«Суженый-ряженый, приснись и приди водицы напиться». Как гадать, чтобы точно увидеть будущего мужа?-13

Ждать ли сватов в этом году, подскажет забор. Главное – обнять, что есть мочи.

Двумя руками обнимай. Держи, будем считать: выйдет не выйдет. Выйдет скоро замуж! Танюша, поздравляю!

«Суженый-ряженый, приснись и приди водицы напиться». Как гадать, чтобы точно увидеть будущего мужа?-16

Еще один бабушкин способ – угостить собаку оладками-блинцами. Чей первый посмакует, та и пойдет под венец.

Антон, возьми чью оладку. Ира, зови на свадьбу. Выйдите все замуж!

«Суженый-ряженый, приснись и приди водицы напиться». Как гадать, чтобы точно увидеть будущего мужа?-19

Повстречается половинка в этом году или ждать пару-тройку лет? Кольцо пробьет вместо стрелок.

До самого дна опускай, вытягивай. У тебя стукнулось один раз через год будет свадьба. Ни одного раза кольцо не стукнулось в этом году будет свадьба.

«Суженый-ряженый, приснись и приди водицы напиться». Как гадать, чтобы точно увидеть будущего мужа?-22

Портрет принца, как клад, «зарыт» в дровишках. Берем охапку и считаем.

Пьяница, гуляка, будет хозяйственный. Будешь счастливо жить.

«Суженый-ряженый, приснись и приди водицы напиться». Как гадать, чтобы точно увидеть будущего мужа?-25

Тяжелые дрова. Добрый, трудолюбивый, толстый.

«Суженый-ряженый, приснись и приди водицы напиться». Как гадать, чтобы точно увидеть будущего мужа?-28

На колядных вячорках тайны раскрывали блюдца. Коль спрятан хлеб и ключ, будет муж трудолюбивый и хозяйственный. Пробка – горе-пьяница.

«Суженый-ряженый, приснись и приди водицы напиться». Как гадать, чтобы точно увидеть будущего мужа?-31

Твой будет умный. Видишь? Книжечка у тебя.

«Суженый-ряженый, приснись и приди водицы напиться». Как гадать, чтобы точно увидеть будущего мужа?-34

О, зеркало – будет красавец, модный.

«Суженый-ряженый, приснись и приди водицы напиться». Как гадать, чтобы точно увидеть будущего мужа?-37

Happy end или работа над собой. Загадываем заветное, вытягиваем горсточку боба и вангуем.

О, молодец, сбудется!

# Культурные традиции # общество # Анастасия Макеева # Евгения Лебедева # Наталья Редько # Фотофакт

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