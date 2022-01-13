Зима – время простуды. Рассказываем, как укрепить иммунитет и какие травы смогут заменить медицинские препараты

Оставаться здоровым зимой очень непросто. Именно в это время года человек больше всего подвержен простуде, потому что вирусы предпочитают холодную температуру и сухой воздух. К счастью, есть немало мер, которые можно предпринять, чтобы не заболеть.

Инна Рожок, врач диетолог-нутрициолог:

За самочувствие в зимний период у нас отвечает иммунная система. На состояние иммунной системы влияет много факторов. Это физическая активность, регуляция сна, отдыха правильного. И, конечно, фундаментом всего этого является адекватное, сбалансированное питание. Чем разнообразнее наше питание, тем лучше. Старайтесь следить за питанием. В свой рацион необходимо включать сразу несколько групп продуктов.

Инна Рожок:

Белковые продукты. Конечно, растительные продукты: овощи, фрукты и необработанные крупы. И еще важным компонентом является вода. Пить воду зимой нужно так же, как и летом, но летом требуется немножечко больше, потому что мы теряем влагу с кожи в связи с высокими температурами, а зимой расчет идет из 30 миллилитров на килограмм веса. То есть это адекватная физиологическая потребность в обеспечении водой нашего организма.

Сон должен быть не менее 7-8 часов в сутки, и питание в определенное время. У организма есть свой режим, и если часто его нарушать, то можно создать неразбериху в его работе. Инна Рожок:

Я бы подчеркнула, что важным моментом знакомства иммунитета с рисковыми состояниями, особенно сейчас, в период активизации разных вирусов, гриппа, является прививка. Потому что прививка знакомит наш иммунитет с вредными агентами и обеспечивает уже в последующем правильный, грамотный ответ.

Не забывайте обогащать организм витаминами и микроэлементами. Инна Рожок:

Желательно, чтобы это были поливитаминные комплексы. Нельзя выделять какой-то один – цинк, селен или витамин B – должно быть как минимум 11 витаминов, 11 микроэлементов. Потому что доказано, что они жизненно необходимы для поддержания здоровья нашего и, в частности, иммунной системы. Фитотерапия – хорошая альтернатива медицинским препаратам.

Мария Малышко, врач общей практики, фитотерапевт:

Интересно, что травы обладают и противовирусной активностью, и антибактериальной. То есть могут воздействовать не только на определенный какой-то вирус, но и в целом на все микроорганизмы, которые являются патогенными для нашего организма.

Употреблять их лучше всего перед сном, так как иммунитет формируется во время ночного сна. Кроме того, некоторые травы оказывают седативный эффект, что повысит качество сна. Мария Малышко:

Можно использовать достаточно простые растения, знакомые каждому. Это и Иван-чай, и таволга, и череда, и календула, и ромашка – все они обладают иммуностимулирующим действием. Употреблять их тоже достаточно просто: одна столовая ложка на 200 миллилитров кипятка. Залили, желательно в термос, чтобы вещества выходили из трав в воду, и настоять в течение часа. Такой профилактический курс обычно занимает около 2-3 недель. Помимо укрепления иммунитета, травяной чай помогает восстановить силы и энергию после перенесенных заболеваний.