Александр Лукашенко: цифровая сфера должна не только улучшать быт людей, но и повышать их благосостояние

Новости Беларуси. Цифровая сфера должна не только улучшать быт людей, но и повышать их благосостояние. Об этом Президент Беларуси заявил на совещании с руководством Совета министров, передает БЕЛТА.

Один из вопросов, вынесенных на совещание, – проект указа, которым на базе существующего Министерства связи и информатизации предлагается создать новый государственный орган – Министерство цифрового развития и связи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь не должно быть гонки, связанной с какими-то там модными течениями. Если что-то меняем, это должны быть изменения по существу. И самое главное – эти изменения должны быть востребованы обществом, экономикой.

Президент отметил, что, как ему докладывают, в Беларуси создана необходимая базовая инфраструктура: построена развитая сеть передачи данных, надежные центры их обработки и хранения, внедрены современные средства защиты информации.

Александр Лукашенко:

Видимо, этого недостаточно. Цифровая сфера должна не только улучшать быт людей, но и через высокоэффективные производства повышать их благосостояние. Больше внимания необходимо уделять цифровизации реального сектора экономики, обеспечению конкурентоспособности предприятий.