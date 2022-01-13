«Главное правило – соблюсти определённый баланс». Как носить одежду оверсайз?

Оверсайз дарит крылья и открывает новые горизонты. Уютный, брутальный, милый, стильный и свежий. Одежда с плеча бойфренда в дамках у модниц. Главное – подобрать нужный фасончик, чтобы не прослыть мешком.

Елена Турбай, стилист:

Если вы новичок, то добавляйте в комплект какую-нибудь одну объемную вещь, тогда вы точно не промахнетесь. Главное правило – соблюсти определенный баланс. Если вы надеваете что-то объемное сверху, то внизу должен быть более приталенный силуэт. С помощью оверсайза очень здорово корректировать фигуру. Если у вас объемные бедра, а сверху не хватает этого объема, то сбалансировать это можно свитером либо рубашкой оверсайз.

«Дюймовочки» утонут в гиперобъеме, но каблучки станут спасательным кругом. Леди с пышными формами стоит избегать огромных свитеров крупной вязки с принтами – они еще больше увеличат. В идеале остановиться на базовых нейтральных цветах. Расстегнутые кардиганы и жакеты создадут нужную вертикаль и сделают стройнее.

Елена Турбай:

Если мы надеваем объемную вещь, то ее всегда можно приталить с помощью пояса либо поясной сумки. Можно выбирать свитера с V-образным вырезом, не укутываться полностью в этот оверсайз, чтобы вас не было видно. Чтобы вещи не казались бесформенными, открывайте запястья либо щиколотки. Это можно сделать, подкасав рукава рубашки либо пиджака. Также можно подкасать брюки.

Блеск аксессуаров на открытых частях тела не будет лишним. Пуховики бомбически носить с теплыми косынками. Нет, не Маруся – fashion girl. Игра контрастов зажигает будни. Обращайте внимание, что многие бренды выпускают модели «оверов». Тот случай, когда искать на два размера больше уже не нужно. Как это работает? Устроим гардеробу разбор полетов.