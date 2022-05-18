Существование интуиции признают даже учёные. А можно ли развить это чувство?

В 13:30 в четверг 11 апреля 1912 года у берегов Куинстауна главный якорь «Титаника» был поднят в первый и последний раз. На четвертый день круиза судно столкнулось с айсбергом и навсегда исчезло с радаров. Темные воды Атлантического океана унесли на дно более 2 000 жизней. Лишь 712 пассажирам и членам экипажа удалось выжить. Но были и те, кого спасла интуиция.

Промышленный и финансовый магнат Джордж Вандербильт и его жена Эдит отказались от поездки буквально перед самым рейсом из-за скептических настроений одного из родственников, который был твердо убежден, что первый выход в море корабля может оказаться фатальным. Счастливый случай, рок судьбы, предчувствие или даже мистика – это чувство можно описывать по-разному, но природу его существования признают даже ученые-нейрофизиологи.

Владимир Кульчицкий, доктор медицинских наук, академик, заместитель директора по научной работе Института физиологии НАН Беларуси:

Сотни миллиардов нейронов находятся в нашем головном мозге, и все они фактически постоянно обмениваются информацией. Накопленный опыт в этих нейронах помогает быстро очень решить какую-то сложную задачу. Правое полушарие ответственно за эти интуитивные решения. Неосознанные ощущения, но предчувствия, которые возникают именно на основе предшествующего опыта, то есть той информации, которая накоплена в нейронных сетях мозга.

В последний момент не согласиться на выгодное предложение, не ответить на решающий звонок или именно в этом году запланировать рождение детей. Необъяснимое, твердое убеждение, возникающие порой из ниоткуда, – это и есть уникальная способность, которой, без преувеличения, обладает каждый из нас.

Елена Морозова, эзотерик:

Если посмотреть на слово «интуиция» и разобрать его по слогам: ин-ту-и-ци-я. Там две энергии присутствует: женская и энергия «ци», которая идет с неба. – Может, есть какая-то методология, как ее можно тренировать?

– Прежде всего прислушиваться к себе, то есть фактически 24 часа надо быть на приеме себя. А что со мной происходит здесь и сейчас? И самый лучший метод – мой план на день. Ты его проживаешь, вечером садишься и смотришь, что было в течение дня. Но не с утра начинаешь и к вечеру, а с вечера к утру, то есть в обратную сторону. Когда мы идем в обратную сторону, как будто отматываем эту энергию, мы чувствуем, что начинаем ощущать все то, что с нами происходило, то, что мы не уловили в моменте.

Но вот тут у научного мира своя теория. Вопреки тому, что интуиция у человека заложена природой, развитие ее потенциала маловероятно. Шестое чувство сродни таланту, дару. Одним дано холсты превращать в шедевры изобразительного искусства, другим – из нот создавать нетленные симфонии, ну а третьим – тонко чувствовать.