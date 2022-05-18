Какие права даёт прописка и почему нужно быть осторожным с этим документом при сдаче квартиры?

С глаз долой, из квартиры вон. Регистрация по месту жительства, другими словами прописка, – важнейший документ, который позволяет человеку пользоваться квадратными метрами как душе угодно. Потому быть особенно бдительными юристы советуют всем, кто сдает в аренду недвижимость с регистрацией граждан. Когда договор ренты истек, не поленитесь и проверьте, снялся ли бывший постоялец с учета. Если нет, самое время обращаться к букве закона.

Максим Терешков, председатель Минской областной коллегии адвокатов:

Граждане, которые не проживают в жилом помещении и не имеют доли в праве собственности в указанном жилом помещении, могут быть сняты с регистрационного учета. Если гражданин хочет самостоятельно снять себя с учета, то он должен зарегистрироваться по новому месту жительства, в таком случае снятие со старого места жительства происходит автоматически.

Иногда человек не хочет лишаться прописки, хоть давно и не проживает по месту регистрации. В таком случае собственник имеет полное право подать исковое заявление в суд.