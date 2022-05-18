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Какие права даёт прописка и почему нужно быть осторожным с этим документом при сдаче квартиры?

18 мая 2022 08:33
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С глаз долой, из квартиры вон. Регистрация по месту жительства, другими словами прописка, – важнейший документ, который позволяет человеку пользоваться квадратными метрами как душе угодно. Потому быть особенно бдительными юристы советуют всем, кто сдает в аренду недвижимость с регистрацией граждан. Когда договор ренты истек, не поленитесь и проверьте, снялся ли бывший постоялец с учета. Если нет, самое время обращаться к букве закона.

Какие права даёт прописка и почему нужно быть осторожным с этим документом при сдаче квартиры?-1

Максим Терешков, председатель Минской областной коллегии адвокатов:
Граждане, которые не проживают в жилом помещении и не имеют доли в праве собственности в указанном жилом помещении, могут быть сняты с регистрационного учета. Если гражданин хочет самостоятельно снять себя с учета, то он должен зарегистрироваться по новому месту жительства, в таком случае снятие со старого места жительства происходит автоматически.

Иногда человек не хочет лишаться прописки, хоть давно и не проживает по месту регистрации. В таком случае собственник имеет полное право подать исковое заявление в суд.

Какие права даёт прописка и почему нужно быть осторожным с этим документом при сдаче квартиры?-4

Максим Терешков:
В указанном исковом заявлении я рекомендую обязательно указывать фактическое место жительства того лица, которое намереваются снять с регистрационного учета. После того как решение суда вступает в законную силу, собственник жилого помещения идет в отдел по гражданству и миграции своего района, предоставляет копию решения суда. И указанный отдел снимает с регистрационного учета такого гражданина.

А вот если в квартире человек прописан, не проживает, но хранит свои личные вещи, то в суде уже будет подниматься вопрос о принудительном выселении.

# Закон # общество # Максим Терешков # Вероника Макаревич # Фотофакт

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