В Гродно начался суд над группой Автуховича, которая готовила серию терактов в Беларуси

Новости Беларуси. В Гродно проходит судебное разбирательство по уголовному делу в отношении группы Автуховича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный фигурант обвиняется по 12 статьям Уголовного кодекса, 6 из которых – особо тяжкие преступления. Один из составов предусматривает высшую меру наказания. Всего 18 мая перед судом предстанут 12 обвиняемых.

Это та самая группа, которая совершила ряд тяжких преступлений и готовила серию терактов в Беларуси. Трагедию предотвратили сотрудники КГБ. Судебный процесс ведет Гродненский областной суд, в уголовном деле – более 65 томов.