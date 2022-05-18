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18 мая впервые продемонстрировали первую граммофонную пластинку. Что ещё произошло в этот день?

18 мая 2022 08:30
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Международный день музеев

18 мая впервые продемонстрировали первую граммофонную пластинку. Что ещё произошло в этот день?-1

18 мая отмечается Международный день музеев. С 1978 года это профессиональный праздник работников музеев более чем в 150 странах мира. В 2022 году его тема – «Сила музеев». Музеи способны изменить мир вокруг нас. Являясь уникальными местами открытий, они рассказывают нам о прошлом и вдохновляют на новые идеи. Традиционно все музеи Беларуси проводят различные мероприятия, посвященные профессиональному празднику. В этот день во многих музеях вход бесплатный. Международная акция «Ночь музеев» – настоящий подарок для поклонников высокого искусства. Это праздник, окутанный тайной, наполненный музыкой, необычными встречами и яркими впечатлениями.

18 мая 1830 года началось промышленное производство первых газонокосилок

18 мая впервые продемонстрировали первую граммофонную пластинку. Что ещё произошло в этот день?-4

Промышленное производство первых газонокосилок началось в этот день в 1830 году в США. До того как газонокосилки стали доступны, наслаждаться красивыми газонами было дано только аристократам – содержание стриженой лужайки требовало очень много человеческих сил и времени. С появлением массового производства газонокосилок ухоженный газон стал доступен каждому желающему. Сейчас этих нужных приспособлений великое множество. Самые простые модели стоят менее 200 рублей. Косилки коммерческого класса по цене сопоставимы с автомобилями.

В 1888 году продемонстрировали первую граммофонную пластинку

18 мая впервые продемонстрировали первую граммофонную пластинку. Что ещё произошло в этот день?-7

Первая граммофонная пластинка, самый популярный аудионоситель XX века, был продемонстрирован в этот день в 1888 году в США. Немецкий инженер Эмиль Берлинер предложил использовать в качестве носителя звука цинковый диск, покрытый тонким слоем воска, и аппарат для воспроизведения звука с этого диска – граммофон. Первая фабрика грампластинок была основана изобретателем, а затем появились новые компании в США и Европе. И в начале XX века тираж пластинок достигал 4 миллионов экземпляров. С появлением в 1980-х годах лазерных компакт-дисков виниловые пластинки отошли в тень. Но тонкие ценители и сейчас продолжают считать, что аналоговому звуку со старомодных пластинок свойственна особая теплота, жизненность, которая не передается цифровой записью.

День рождения майского жука

18 мая впервые продемонстрировали первую граммофонную пластинку. Что ещё произошло в этот день?-10

18 мая принято считать днем рождения майского жука. И действительно, первых жуков можно встретить именно в данное время. Мы все когда-либо видели этих жуков, знаем о том, что они появляются в мае, за что и приобрели свое название, и то, что они любят сидеть на березах, липах и рябине. Но не всем известно, что любимая еда насекомого – листья осины, любимое лакомство – березовая смола. Майские жуки не умеют плавать, а их личинки крайне агрессивны и поедают даже медведок, которые намного больше в размерах. Усики самок майских жуков намного короче и не такие пышные, как у самцов.

Международный день динозавров

18 мая впервые продемонстрировали первую граммофонную пластинку. Что ещё произошло в этот день?-13

Международный день динозавров отмечается 18 мая. Считается, что они жили на Земле около 160 миллионов лет и вымерли в конце мелового периода около 65 миллионов лет назад. Первые окаменелые кости динозавров были опознаны и признаны в начале XIX века. Их ископаемые скелеты стали главными достопримечательностями музеев по всему миру, а динозавры превратились в неотъемлемую часть популярной культуры.

Пусть вам сегодняшний день запомнится чем-то хорошим!

# История # общество # Эмиль Берлинер # Фотофакт

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