18 мая впервые продемонстрировали первую граммофонную пластинку. Что ещё произошло в этот день?

Международный день музеев

18 мая отмечается Международный день музеев. С 1978 года это профессиональный праздник работников музеев более чем в 150 странах мира. В 2022 году его тема – «Сила музеев». Музеи способны изменить мир вокруг нас. Являясь уникальными местами открытий, они рассказывают нам о прошлом и вдохновляют на новые идеи. Традиционно все музеи Беларуси проводят различные мероприятия, посвященные профессиональному празднику. В этот день во многих музеях вход бесплатный. Международная акция «Ночь музеев» – настоящий подарок для поклонников высокого искусства. Это праздник, окутанный тайной, наполненный музыкой, необычными встречами и яркими впечатлениями. 18 мая 1830 года началось промышленное производство первых газонокосилок

Промышленное производство первых газонокосилок началось в этот день в 1830 году в США. До того как газонокосилки стали доступны, наслаждаться красивыми газонами было дано только аристократам – содержание стриженой лужайки требовало очень много человеческих сил и времени. С появлением массового производства газонокосилок ухоженный газон стал доступен каждому желающему. Сейчас этих нужных приспособлений великое множество. Самые простые модели стоят менее 200 рублей. Косилки коммерческого класса по цене сопоставимы с автомобилями. В 1888 году продемонстрировали первую граммофонную пластинку

Первая граммофонная пластинка, самый популярный аудионоситель XX века, был продемонстрирован в этот день в 1888 году в США. Немецкий инженер Эмиль Берлинер предложил использовать в качестве носителя звука цинковый диск, покрытый тонким слоем воска, и аппарат для воспроизведения звука с этого диска – граммофон. Первая фабрика грампластинок была основана изобретателем, а затем появились новые компании в США и Европе. И в начале XX века тираж пластинок достигал 4 миллионов экземпляров. С появлением в 1980-х годах лазерных компакт-дисков виниловые пластинки отошли в тень. Но тонкие ценители и сейчас продолжают считать, что аналоговому звуку со старомодных пластинок свойственна особая теплота, жизненность, которая не передается цифровой записью. День рождения майского жука

18 мая принято считать днем рождения майского жука. И действительно, первых жуков можно встретить именно в данное время. Мы все когда-либо видели этих жуков, знаем о том, что они появляются в мае, за что и приобрели свое название, и то, что они любят сидеть на березах, липах и рябине. Но не всем известно, что любимая еда насекомого – листья осины, любимое лакомство – березовая смола. Майские жуки не умеют плавать, а их личинки крайне агрессивны и поедают даже медведок, которые намного больше в размерах. Усики самок майских жуков намного короче и не такие пышные, как у самцов. Международный день динозавров