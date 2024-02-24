Как появились «Суражские ворота» и какую роль они сыграли в обороне Беларуси?

В эту знаковую в мировой истории дату телеканал СТВ запускает новый проект, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Дорога жизни и сопротивления белорусских партизан. «Суражские ворота» Победы – смотрите в новой серии цикла документальных фильмов «Партизанская сторона». Боль земли, стон февральских берез. И ныне здешние края помнят войну и зиму 42-го, когда со скрежетом затворов оружия отмыкали ворота. Витебские, или Суражские – в историографии закрепились два названия одного поистине феноменального явления. Фронтовой пролом, дорога жизни, шлюз спасения, донорская артерия. Для партизан зима 41-42-го выдалась сложной: проблемы со снабжением, оружием, немецкие облавы. Многие погибли, остальные вынуждены были залечь на дно.

Зоя Яроцкая, жительница д. Заполье Витебского района:

Прышоў Шмыроў к папе, а тут немцы прыехалі і клуб спалілі, і дом побач. Там машины партызанскія стаялі.

Святослав Кулинок, заведующий отделом публикаций Национального архива Беларуси:

Зима 41-42-го гг. – наверное, самое тяжелое время для партизанского формирования за период всей оккупации. В этот период партизаны понесли очень большие потери в результате действий оккупантов, связанных с ликвидацией партизанского движения. На тот момент не было единого центра руководства партизанским движением. Но зарево наступающей Красной армии зажгло пламя надежды у народных мстителей. Да и в целом удачно сложившаяся оперативная обстановка для наших стала шансом.