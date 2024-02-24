Как появились «Суражские ворота» и какую роль они сыграли в обороне Беларуси?
В эту знаковую в мировой истории дату телеканал СТВ запускает новый проект, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Дорога жизни и сопротивления белорусских партизан. «Суражские ворота» Победы – смотрите в новой серии цикла документальных фильмов «Партизанская сторона».
Боль земли, стон февральских берез. И ныне здешние края помнят войну и зиму 42-го, когда со скрежетом затворов оружия отмыкали ворота. Витебские, или Суражские – в историографии закрепились два названия одного поистине феноменального явления. Фронтовой пролом, дорога жизни, шлюз спасения, донорская артерия. Для партизан зима 41-42-го выдалась сложной: проблемы со снабжением, оружием, немецкие облавы. Многие погибли, остальные вынуждены были залечь на дно.
Зоя Яроцкая, жительница д. Заполье Витебского района:
Прышоў Шмыроў к папе, а тут немцы прыехалі і клуб спалілі, і дом побач. Там машины партызанскія стаялі.
Святослав Кулинок, заведующий отделом публикаций Национального архива Беларуси:
Зима 41-42-го гг. – наверное, самое тяжелое время для партизанского формирования за период всей оккупации. В этот период партизаны понесли очень большие потери в результате действий оккупантов, связанных с ликвидацией партизанского движения. На тот момент не было единого центра руководства партизанским движением.
Но зарево наступающей Красной армии зажгло пламя надежды у народных мстителей. Да и в целом удачно сложившаяся оперативная обстановка для наших стала шансом.
Кузьма Козак, доцент исторического факультета БГУ:
В декабре будет контрнаступление. И как раз московская битва – центральное звено Второй мировой войны – будет являться прологом образования «Суражских ворот». На линии фронта образуется зона.
Тактический ход советского командования, слабая точка немецкой обороны, сразу несколько связанных операций. Красная армия рвет фронт. Одним из комплексных решений было отвоевать Велиж – крупный транспортный узел. И город стал еще одной импровизированной крепостью зимы 42-го.
Взятие Велижа открывало путь на Витебск. В этом районе населенные пункты напоминали нанизанные в ожерелье бусины, а его нитью была дорога. В ходе операции, именуемой «Рейд на Витебск», хоть и не удалось выполнить амбициозную задачу до конца – освободить город, но все же роль ее нельзя недооценивать.
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