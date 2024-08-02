Супруга начала зарабатывать больше – как это может сказаться на отношениях?

Когда женщины стали зарабатывать наравне, а то и больше мужчин, гендерные стереотипы поменялись. Теперь дамы чувствуют себя более уверенными, а мужчины, наоборот, потеряли себя в погоне за самореализацией. О том, может ли растущий доход девушки угрожать ее личной жизни и как сохранить семью, если жена – главный кормилец, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Давайте вспомним историю. Мужская сила – это загнать мамонта, его убить, защитить жилище, накормить семью. Исключительно мужская сила, которая дана была природой, именно поэтому мужчина в семье главный. Сегодня есть еще вопрос денег. Эти приоритеты немножечко меняются: кто же все-таки в семье может быть главный – сильный или богатый? Как вы считаете, стереотипы не пришло время пересмотреть?
Ирина Маньковская, модель:
Пришло, конечно.
Юрий Святокум:
Почему?
Ирина Маньковская:
Я задала своему мужу вопрос: если бы я сейчас на данный момент начала зарабатывать больше тебя, твоя реакция – ты бы чувствовал себя ущербным, обижался на меня? Я поняла по его ответу, что выбрала правильного мужчину. Он искренне не понял вопроса, сказал: «Я бы просто за тебя порадовался, если бы у тебя что-то получилось и ты начала зарабатывать больше. Какая разница, кто из нас зарабатывает – главное, что это в семью». Я считаю, что сейчас, это мое личное мнение, не имеет значение. Если правильная семья, ты выбрала правильного партнера, как женщина ведешь себя правильно, не ущемляешь мужчин, если зарабатываешь больше, и ведешь себя мудро.
Сидит на моей шее – почему женщины не хотят зарабатывать больше мужчин – подробнее здесь.