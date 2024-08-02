Супруга начала зарабатывать больше – как это может сказаться на отношениях?

Когда женщины стали зарабатывать наравне, а то и больше мужчин, гендерные стереотипы поменялись. Теперь дамы чувствуют себя более уверенными, а мужчины, наоборот, потеряли себя в погоне за самореализацией. О том, может ли растущий доход девушки угрожать ее личной жизни и как сохранить семью, если жена – главный кормилец, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Давайте вспомним историю. Мужская сила – это загнать мамонта, его убить, защитить жилище, накормить семью. Исключительно мужская сила, которая дана была природой, именно поэтому мужчина в семье главный. Сегодня есть еще вопрос денег. Эти приоритеты немножечко меняются: кто же все-таки в семье может быть главный – сильный или богатый? Как вы считаете, стереотипы не пришло время пересмотреть?