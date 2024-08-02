Сидит на моей шее – почему женщины не хотят зарабатывать больше мужчин?

Когда женщины стали зарабатывать наравне, а то и больше мужчин, гендерные стереотипы поменялись. Теперь дамы чувствуют себя более уверенными, а мужчины, наоборот, потеряли себя в погоне за самореализацией. О том, может ли растущий доход девушки угрожать ее личной жизни и как сохранить семью, если жена – главный кормилец, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Тамара Давидович, психолог:

От чего я хочу предостеречь. Есть история, когда как раз таки женщины боятся больше зарабатывать. Бояться оплатить счет в ресторане. Потому что у них в голове сразу: я сейчас плачу счет в ресторане. У меня сразу мысль: через 20 лет он сидит на моей шее, я все тяну сама, а он, в общем-то, на золотом диване лежит. Потом что случается, происходит история: у меня есть мои личные амбиции, я хочу хорошо жить. У меня, в общем-то, есть идея, как их реализовать. Из-за этого страха я туда сама не иду, а начинаю пихать мужа и говорить, что давай, иди туда. Опять же, это мои амбиции. Оставьте человека в покое, идите работать туда, куда хотите.