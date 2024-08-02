Культурный код – белорусская дизайнер создала коллекцию по мотивам национального костюма

Традиции на новый лад или купалинки в большом городе. Дизайнер Вера Комлик вдохновилась и досконально изучила национальный костюм западного Полесья. Коллекция «Нить основы» – культурный код, который объединяет прошлое и современное. Самое главное, капсула носибельная, оригинальная и очень изысканная. С ней каждая белоруска почувствует себя особенной и самобытной.

Вера Комлик, дизайнер, младший сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

В Малорите были очень крупные сборки, орнамент, в принципе, располагался большими крупными массивами, я это учла и использовала отделку в виде сборок в довольно крупной композиции. Она считывается на рукавах, по центру модели. Как правило, в юбках зоны, которые могли быть стратегически важными, закрывались орнаментом. В моем случае они закрываются крупной вышитой сборкой.

Экологично, неординарно, красиво. Коллекция «Нить основы» произвела фурор на фестивале «Вытокi» и молодежном проекте «100 идей для Беларуси». В планах презентовать белорусский колорит на «Адмиралтейской игле» в Санкт-Петербурге. Конкуренции дизайнер не боится и признается: главное – быть честным с собой, не копировать тренды, а создавать свое. Искренность и индивидуальность – повод для восхищения.