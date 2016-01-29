Новости Беларуси. Белорусские ученые готовы предложить более сотни разработок для реального сектора экономики. Панацея от ВИЧ, сверхпрочное нанопокрытие для автомобильных деталей, беспилотники нового поколения и светодиодные лампы, которые в разы увеличивают урожай, — лишь некоторые из них.

29 января в Академии наук белорусские ученые презентуют более 400 инновационных проектов от 70 организаций. Медицина — одна из приоритетных сфер. Только за прошлый год появилось почти 300 новых методов диагностики, лечения и мониторинга опасных заболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

Здесь у нас есть технологии мирового уровня лечения — это, в частности, и в Академии наук, и РНПЦ — лечение стволовыми клетками. Технологии доходят до того, чтобы из стволовых клеток в перспективе можно было выращивать органы. Мы значительно продвинулись в исследовании лекарств и методов лечения рака. Где мы первые. И сегодня это действительно технология, о которой говорит глава нашего государства, пятого, шестого укладов.