Прямой эфир

29 января в Академии наук белорусские ученые презентуют более 400 инновационных проектов

29 января 2016 10:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские ученые готовы предложить более сотни разработок для реального сектора экономики. Панацея от ВИЧ, сверхпрочное нанопокрытие для автомобильных деталей, беспилотники нового поколения и светодиодные лампы, которые в разы увеличивают урожай, — лишь некоторые из них.

29 января в Академии наук белорусские ученые презентуют более 400 инновационных проектов от 70 организаций. Медицина — одна из приоритетных сфер. Только за прошлый год появилось почти 300 новых методов диагностики, лечения и мониторинга опасных заболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
Здесь у нас есть технологии мирового уровня лечения — это, в частности, и в Академии наук, и РНПЦ — лечение стволовыми клетками. Технологии доходят до того, чтобы из стволовых клеток в перспективе можно было выращивать органы. Мы значительно продвинулись в исследовании лекарств и методов лечения рака. Где мы первые. И сегодня это действительно технология, о которой говорит глава нашего государства, пятого, шестого укладов.    

# общество # Белорусская наука # Александр Шумилин

Другие новости рубрики

Все новости
Акция «Собери Беларусь в своем сердце» 29 января откроет насыщенный сезон мероприятий в Барановичах
29 января 2016 10:41

Акция «Собери Беларусь в своем сердце» 29 января откроет насыщенный сезон мероприятий в Барановичах

Построить дом из... соломы?! Александр Гапаненок: На меня смотрели как на «чудака»
29 января 2016 10:28

Построить дом из... соломы?! Александр Гапаненок: На меня смотрели как на «чудака»

Эксклюзивное интервью. Программа «Утро. Студия хорошего настроения» поздравила Лидию Ермошину с Днём рождения
29 января 2016 08:32

Эксклюзивное интервью. Программа «Утро. Студия хорошего настроения» поздравила Лидию Ермошину с Днём рождения