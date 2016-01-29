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Беларусь и Санкт-Петербург планируют создать совместное производство термопластавтоматов

29 января 2016 10:48
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Новости Беларуси. Беларусь и Санкт-Петербург планируют создать совместное производство термопластавтоматов с углубленной локализацией. Перспективы проекта обсуждались сегодня, 29 января, во время посещения белорусским премьером завода по переработке пластмасс. Делегация нашей страны находится в эти дни в северной российской столице.

Во время посещения предприятия Андрею Кобякову был продемонстрирован термопластавтомат производства Барановичского термопластавтомат завода, который был поставлен в Санкт-Петербург в июне 2015 года.

Российские специалисты отметили, что белорусская техника зарекомендовала себя с самой лучшей стороны.

Петр Химич, главный инженер ОАО «Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды»:
Данный автомат находится на площадке, скажем так, в учебном классе. То есть мы осуществляем и работу на данном термопласте, и одновременно обучение людей по созданному нами стандарту, по программе «Механик-наладчик по работе на термопластавтоматах». Автомат очень хороший, надежный и отрабатывает, скажем так, все свои денежки, вложенные в него. Ничуть не хуже, чем австрийская и немецкая техника.   

График мероприятий белорусский делегации весьма насыщенный. 

После посещения завода состоялось торжественное возложение цветов в память о погибших во время блокады Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище.

А в эти минуты проходит Совет делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга. Одна из главных тем — поставки продукции на 2016-й год. Как отметил белорусский премьер на заседании, нашей стране и Санкт-Петербургу необходимо восстановить товарооборот минимум в два миллиарда долларов. Сотрудничество прежде всего необходимо развивать в сфере производственной кооперации. Для обеих стран актуальны и вопросы импортозамещения. Совместные проекты помогут решить эту задачу, а, кроме того, повысить конкурентоспособность на внешних рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Беларусь-Россия # Фотофакт # Петр Химич

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