Новости Беларуси. Беларусь и Санкт-Петербург планируют создать совместное производство термопластавтоматов с углубленной локализацией. Перспективы проекта обсуждались сегодня, 29 января, во время посещения белорусским премьером завода по переработке пластмасс. Делегация нашей страны находится в эти дни в северной российской столице.

Во время посещения предприятия Андрею Кобякову был продемонстрирован термопластавтомат производства Барановичского термопластавтомат завода, который был поставлен в Санкт-Петербург в июне 2015 года.

Российские специалисты отметили, что белорусская техника зарекомендовала себя с самой лучшей стороны.

Петр Химич, главный инженер ОАО «Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды»:

Данный автомат находится на площадке, скажем так, в учебном классе. То есть мы осуществляем и работу на данном термопласте, и одновременно обучение людей по созданному нами стандарту, по программе «Механик-наладчик по работе на термопластавтоматах». Автомат очень хороший, надежный и отрабатывает, скажем так, все свои денежки, вложенные в него. Ничуть не хуже, чем австрийская и немецкая техника.

График мероприятий белорусский делегации весьма насыщенный.

После посещения завода состоялось торжественное возложение цветов в память о погибших во время блокады Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище.

А в эти минуты проходит Совет делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга. Одна из главных тем — поставки продукции на 2016-й год. Как отметил белорусский премьер на заседании, нашей стране и Санкт-Петербургу необходимо восстановить товарооборот минимум в два миллиарда долларов. Сотрудничество прежде всего необходимо развивать в сфере производственной кооперации. Для обеих стран актуальны и вопросы импортозамещения. Совместные проекты помогут решить эту задачу, а, кроме того, повысить конкурентоспособность на внешних рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.