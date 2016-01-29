Ювелир Олег Ткаченко: Изготовить ювелирное изделие – это как таинство!

Тяга к красоте живёт в человеке с рождения. Первые украшения, созданные руками, появились, практически одновременно с первобытными людьми. Сначала их выполняли из камня, затем – из бронзы.
Тяга к красоте живёт в человеке с рождения. Первые украшения, созданные руками, появились, практически одновременно с первобытными людьми. Сначала их выполняли из камня, затем – из бронзы.
Самые ранние найдены в пирамиде одного из фараонов – Джосера. Это были массивные и грубые драгоценности. С течением времени мастерство оттачивалось и изделия приобретали более утонченный вид. Ювелирное дело развивалось.
Олег Ткаченко – мастер со стажем. 25 лет назад он задался целью освоить престижное ювелирное мастерство. В то время попасть в круг «творцов» было не только очень престижно, но и непросто.
Специальных учреждений, где готовили ювелиров, в те годы не было. Впрочем, как и сейчас. Но освоить профессию очень хотелось. А желание в любом деле – главное.
Ювелир – очень тонкая профессия. Мастер должен обладать особенным художественным вкусом. Необходима усидчивость. Ведь это постоянное пребывание в сидячем положении за кропотливой работой. Важна твёрдость руки. Каждое движение должно быть чётким и осознанным. Малейшая погрешность способна испортить всё изделие.
Чтобы создать красоту, нужно самому быть чистым душой. В руках Олега Ткаченко металл оживает. Потому и приносит столько радости людям.