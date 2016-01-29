Ювелир Олег Ткаченко: Изготовить ювелирное изделие – это как таинство!

Тяга к красоте живёт в человеке с рождения. Первые украшения, созданные руками, появились, практически одновременно с первобытными людьми. Сначала их выполняли из камня, затем – из бронзы.

Самые ранние найдены в пирамиде одного из фараонов – Джосера. Это были массивные и грубые драгоценности. С течением времени мастерство оттачивалось и изделия приобретали более утонченный вид. Ювелирное дело развивалось.

Олег Ткаченко – мастер со стажем. 25 лет назад он задался целью освоить престижное ювелирное мастерство. В то время попасть в круг «творцов» было не только очень престижно, но и непросто.

Специальных учреждений, где готовили ювелиров, в те годы не было. Впрочем, как и сейчас. Но освоить профессию очень хотелось. А желание в любом деле – главное.